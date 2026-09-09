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Bayern de Múnich, rumor: ¿Saibari podría dejar pronto su sitio a Gnabry?

Serge Gnabry podría volver a estar muy pronto a plena disposición del técnico del Bayern, Vincent Kompany.

El jugador de 31 años ya había comenzado la semana pasada a reincorporarse a los entrenamientos con sus compañeros. Con el inicio de la nueva semana también pudo completar todos los ejercicios y dio la impresión de estar físicamente en forma. Por lo visto, ya falta muy poco para su regreso.

Gnabry está de baja desde abril y, debido a una lesión en los aductores, además de perderse el tramo final de la temporada con el Bayern, también se perdió el Mundial con la selección alemana. Ahora, según Bild, podría ser incluso una opción para la convocatoria en el debut de Champions League contra el Bodö/Glimt del jueves.

Un puesto en el once titular parece todavía poco probable por ahora, pero, según la información de Bild, eso podría cambiar muy pronto, e Ismael Saibari podría perder su puesto de titular.

El fichaje del Bayern, incorporado el pasado verano desde el PSV Eindhoven por supuestamente algo menos de 55 millones de euros, bonus incluidos, había formado recientemente en el once tanto en la victoria por 4-1 contra el VfL Osnabrück en la Copa de Alemania como en el empate 0-0 en casa del recién ascendido Schalke 04 en Bundesliga. En ambos casos fue sustituido tras cerca de media hora.

Mientras que como revulsivo en el arranque liguero ante el VfB Stuttgart (5-1) aún sumó dos aportaciones de gol, desde entonces se ha quedado sin participar en ningún tanto. Últimamente también ha tenido que encajar duras críticas del exjugador del Bayern Dietmar Hamann. El marroquí es, según el experto de Sky, un "futbolista maravilloso", pero: "Es demasiado lento. No es solo que no sea rápido, es como un Kane malo. Kane no es el más rápido y ahora su suplente tampoco es el más rápido".

Por eso, Hamann ya vaticinó problemas para Saibari a la hora de seguir estando sobre el césped desde el inicio cuando se produzca el regreso de Gnabry: "Dicen que Saibari puede jugar en cuatro posiciones; yo digo que puede jugar exactamente en una posición: por detrás de Kane, porque en banda es demasiado lento", fue el análisis de Hamann, que en el rol de mediapunta ve a "Serge Gnabry una clase por encima" del nuevo fichaje de los bávaros.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: ya hay árbitro para el debut en la Champions League

Cuando el Bayern inicie el jueves en el Allianz Arena una nueva persecución de la Orejona, la nueva temporada de la máxima competición continental comenzará con un buen augurio: Rade Obrenovic dirigirá el partido contra el Bodö/Glimt.

El colegiado esloveno solo ha arbitrado una vez en su carrera un encuentro del campeón récord de Alemania: la pasada temporada actuó como árbitro en la victoria por 2-0 contra el Union Saint-Gilloise. Gracias a ese triunfo, el Bayern se clasificó para los octavos de final.

En aquel encuentro, Obrenovic señaló dos penaltis a favor del Bayern, de los cuales Harry Kane convirtió uno y falló otro. Además, Min-Jae Kim fue expulsado por doble amarilla. Todas las decisiones fueron defendibles.

Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del Bayern

Fecha Competición Partido Jueves, 10 de septiembre (21:00) Champions League Bayern vs. Bodö/Glimt Domingo, 13 de septiembre (17:30) Bundesliga Elversberg vs. Bayern Viernes, 18 de septiembre (20:30) Bundesliga Bayern vs. Union Berlín



