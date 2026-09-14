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Bayern de Múnich, noticias: Joshua Kimmich disputa su partido oficial número 500 con el Bayern de Múnich

El capitán Joshua Kimmich formó parte del cuarteto al que el entrenador Vincent Kompany dio entrada en el minuto 65 del partido en Elversberg y que provocó una mejora en el rendimiento del conjunto muniqués. Con esa entrada, Kimmich alcanzó su partido oficial número 500 con el Bayern de Múnich.

Así, Kimmich, que juega en el Bayern de Múnich desde 2015, pasa a formar parte de un ilustre círculo de solo doce jugadores que alcanzaron esa marca en el campeón récord alemán. Igualado con el jugador de 31 años está Bastian Schweinsteiger.

Kimmich ganó en sus once años en el FCB diez veces la Bundesliga, cuatro veces la Copa de Alemania y la Champions League en 2020. Hasta ahora ha marcado 47 goles y ha dado 122 asistencias.

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Bayern de Müchen, noticias: Lennart Karl se disculpa con los aficionados del Elversberg tras una celebración provocadora

Lennart Karl marcó de inmediato su primer gol en su debut como titular con el Bayern esta temporada. El jugador de 18 años había sido asistido por Ismael Saibari y Harry Kane en el minuto 26 y puso el 1-0.

Después de su gol, Karl fue silbado por la afición del Elversberg en cada contacto con el balón hasta su sustitución en el minuto 65.

La razón fue la provocadora celebración de Karl. Tras su gol, se dirigió de forma desafiante hacia la grada de animación y se llevó el dedo a la boca. Después del gesto de “silencio”, también se llevó las manos a las orejas.

Después del pitido final, Karl se disculpó con los aficionados. "Lo siento si los aficionados me malinterpretaron; no lo quise decir así", declaró, y añadió: "La mayoría de los aficionados al fútbol saben que son emociones y que eso simplemente también forma parte del fútbol".

Bayern, noticias: Serge Gnabry vuelve a una convocatoria cinco meses después

Han pasado ya más de cinco meses desde el último partido de Serge Gnabry. En abril, el jugador ofensivo sufrió una lesión muscular en la zona de los aductores, por lo que también se perdió el Mundial.

Ante el Elversberg, Gnabry volvió ahora por primera vez a una convocatoria del día de partido del conjunto muniqués. No llegó a entrar, pero aun así la nominación fue un hito en el camino de regreso hacia su vuelta a los terrenos de juego.

Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha Competición Partido Viernes, 18 de septiembre (20.30 horas) Bundesliga Bayern vs. Union Berlin Sábado, 10 de octubre (15.30 horas) Bundesliga FC Augsburg vs. Bayern Martes, 13 de octubre (21 horas) Champions League Viking Stavanger vs Bayern



