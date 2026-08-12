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Bayern de Múnich, rumor: ¿Golpea el FCB en la Premier League pese al freno de fichajes ya declarado?

En el Bayern de Múnich, Harry Kane se ha quedado como único animador en el centro del ataque tras el regreso del cedido Nicolas Jackson al Chelsea FC. ¿Tendrá el inglés todavía un suplente?

Según informa el periodista deportivo italiano Nicolo Schira, el campeón récord alemán quiere poner remedio a esta situación y por eso ha preguntado por Igor Thiago, del Brentford FC. Según esa información, incluso ya habría habido primeros contactos entre las distintas partes, aunque Schira no dio más detalles.

Thiago, de 25 años, se incorporó al club de la Premier League en el verano de 2024 y la pasada temporada fue uno de los atacantes más peligrosos de la máxima categoría inglesa. En 40 partidos oficiales entre todas las competiciones marcó 25 goles para el Brentford; solo en la Premier League vio puerta en 22 ocasiones. A eso se suma otro gol que preparó con una asistencia.

Aun así, el brasileño no sería precisamente barato. Su contrato con el Brenford se extiende hasta el 30 de junio de 2031 y, según se informa, no existe cláusula de rescisión.

También juega en contra de un movimiento del club muniqués el hecho de que los responsables de la entidad revelaron hace poco que ya habían dado por cerrada la actividad de fichajes en el capítulo de llegadas. Por tanto, en realidad el Bayern ya no quiere incorporar a más jugadores en el actual periodo de traspasos.

De todos modos, un suplente para Kane tampoco tenía, según se informa, una gran prioridad en la Säbener Straße. En su lugar, encontraron en Nathaniel Brown, del Eintracht Frankfurt, y en Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, los refuerzos deseados para el lateral y las bandas ofensivas. Además, con Serge Gnabry ya hay en la plantilla un jugador que puede desempeñar el papel de delantero centro.

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Bayern de Múnich, rumor: Mucho interés en una promesa del FCB

La promesa del Bayern de Múnich Felipe Chavez ha despertado, al parecer, el interés de varios clubes alemanes y extranjeros. Así lo informa Sky.

Según esa información, el VfL Wolfsburg, el SC Paderborn, el Deportivo La Coruña de España, así como un club de Primera División de Portugal no identificado, se han fijado en el centrocampista de solo 19 años.

Bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany, Chavez completó una gran pretemporada, aunque sus perspectivas de tener minutos con regularidad en el primer equipo son más bien escasas. Por eso, el Bayern estaría valorando ceder a la joya por una temporada más.

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Bayern de Múnich, noticias: Neuer deja abierta una puerta trasera sobre su carrera

Manuel Neuer todavía no ha tomado una decisión final sobre si quiere poner fin a su carrera en el Bayern de Múnich al término de la próxima temporada.

En una entrevista con Sky, el guardameta de 40 años dejó abierta una puerta a seguir más allá de la temporada 2026/27: "Nada es al 100 por 100. Tampoco está escrito en piedra, pero la probabilidad es alta", afirmó.

Hace apenas unas semanas, el histórico portero de la selección alemana había anunciado que afrontaba su probablemente última temporada como futbolista profesional. "No juego los partidos para decir: este es mi último partido, da igual si quizá haya estado por última vez en uno u otro estadio. Pero todo apunta claramente a que me retiro", comentó Neuer en la concentración del FCB en Tegernsee.

Además, el capitán del Bayern contó que, en circunstancias normales, probablemente ya habría puesto fin a su carrera este mismo verano. "Quizá me habría retirado en el 85 por 100 de los casos, pero en este equipo y con el staff y el cuerpo técnico simplemente es divertido." Su contrato sigue vigente hasta 2027.

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Bayern de Múnich, noticias: Los jóvenes reciben nuevos dorsales

El Bayern de Múnich ha dado a conocer los dorsales oficiales de algunos jóvenes para la próxima temporada. Los siguientes jugadores recibirán los siguientes números:

Cassiano Kiala #30

Wisdom Mike #36

Maycon Cardozo #49

Tim Binder #46

Filip Pavić #43

David Santos Daiber #47

Bastian Assomo #48

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