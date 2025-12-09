FC Barcelona vs. Benfica, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Benfica este miércoles 10 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Johan Cruyff, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona femenino vs. Benfica femenino de la Champions League femenina 2025-26

Las Culés llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Chelsea en la fecha cuatro, con gol de Ewa Pajor. El equipo dirigido por Pere Romeu Sunyer es líder en la clasificación con 10 puntos, en camino a confirmar su pase directo a la ronda de eliminación directa.

Por su parte, las Águilas perdieron por 0-2 a manos de París FC en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Filipa Patão es décimo quinto en la tabla con solo una unidad, al borde de la eliminación.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona femenino vs Benfica femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+ y Fubo Sports, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido FC Barcelona femenino vs Benfica femenino

Liga de Campeones - Women's Champions League Estadi Johan Cruyff

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Johan Cruyff.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Barcelona contra SL Benfica alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Romeu Alineación probable Suplentes Manager I. Baptista

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo FC Barcelona femenino

Pere Romeu habló con la prensa previo al duelo con el Benfica, donde tocó diferentes temas, entre ellos, la posibilidad de clasificar de manera directa a cuartos de final y las jugadoras que han recibido más oportunidades ante las lesiones que han sufrido.

"No me obsesiona la clasificación, la verdad. Solo pienso en hacer un buen partido mañana, que mis futbolistas hagan disfrutar a la gente que venga a vernos y sumar tres puntos. Si esos tres puntos nos certifican el pase, perfecto. Pero pienso en jugar bien y ganar", explicó.

"Estamos haciendo bastantes rotaciones, intentando que jugadoras del B vayan entrando en dinámica, dando oportunidades a chicas como Serrajordi o Aïcha."Aïcha está en un muy buen momento, no me sorprende. Tiene una capacidad de escuchar increíble: le pides algo, te pregunta por qué, lo entiende y lo ejecuta muy bien. No vive instalada arriba, pero llega con sentido, y cuando llega toma buenas decisiones. Eso es muy importante en el fútbol", comentó.

Las Culés llegan al duelo con Ewa Pajor y Alexia Putellas como sus goleadoras en el torneo con tres tantos para cada una, solo un gol por detrás de las líderes de la competición. Tanto Pajor (2022-23) como Putellas (2021-22) saben lo que es terminar en lo más alto de la tabla de anotadoras de una edición de Champions League.

Noticias del equipo Benfica femenino

Las Águilas son las actuales pentacampeonas del Campeonato Nacional Femenino de Portugal o Liga BPI, pero no han logrado traducir ese éxito a nivel europeo, donde siguen en la búsqueda de mayor protagonismo.

A nivel nacional son las actuales líderes y apuntan para obtener su sexto trofeo de liga consecutivo.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles