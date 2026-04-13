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FC Barcelona: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por TV y en streaming?

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¿Queréis saber dónde podéis ver en directo al FC Barcelona en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey o la Supercopa? Aquí tenéis la respuesta.

El FC Barcelona compite esta temporada en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.  

Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Barcelona.

¿Quién retransmite los partidos del Barça en TV y en streaming?

Atlético Madrid vs Barcelona
Movistar +

FC Barcelona en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa: retransmisiones en televisión en abierto y streaming.

La Liga se ve en Alemania solo en DAZN, que tiene todos los partidos del Barça en directo y bajo demanda.

Elige el plan que más te convenga y regístrateya.

Da igual el plan que elijas: La Liga siempre está incluida.

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Lo mismo ocurre con la Liga de Campeones, al menos por ahora. Prime Video emite un partido cada martes; el resto se ve en DAZN

Regístrateen Amazon Prime Video:¡el partido estrella de la Champions League todos los martes, en exclusiva en Prime Video!

Por tanto, los martes consulta la programación; los miércoles pon DAZN.

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Además, la Copa del Rey se verá en DAZN hasta la temporada 2028/29, pues la plataforma acaba de adquirir los derechos.

Suscríbetea MagentaSport desde 7,95 € al mes.

Sportdigital FUSSBALL retransmitirá la Supercopa; también estará disponible en MagentaSport y DAZN

FC Barcelona: ¿Quién retransmite sus partidos en directo por TV y streaming?

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