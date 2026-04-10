FC Barcelona: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del Barça en directo por televisión y en streaming?

El FC Barcelona compite esta temporada en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.
Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Barcelona.
¿Quién retransmite los partidos del Barça en TV y en streaming?
FC Barcelona en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa: retransmisiones en televisión en abierto y streaming.
La Liga se ve en Alemania solo en DAZN, que tiene todos los partidos del Barça en directo y bajo demanda.
Da igual el plan que elijas: La Liga está en ambos.
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Lo mismo ocurre con la Liga de Campeones, al menos por ahora. Prime Video emite un partido cada martes; el resto se ve en DAZN.
Por tanto, los martes consulta la programación; los miércoles pon DAZN.
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Además, la Copa del Rey se verá en DAZN hasta la temporada 2028/29, pues la plataforma acaba de adquirir los derechos.
Sportdigital FUSSBALL retransmitirá la Supercopa; también estará disponible en MagentaSport y DAZN.
FC Barcelona: ¿Quién retransmite sus partidos en directo por TV y en streaming?
|Fundación
|29 de noviembre de 1899
|Títulos de Liga:
|28
|Copas
|32
|Títulos de la Liga de Campeones
|5
|Jugador con más partidos
|Lionel Messi