El FC Barcelona compite esta temporada en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.

Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Barcelona.

¿Quién retransmite los partidos del Barça en directo por TV y en streaming?

FC Barcelona en La Liga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: dónde ver los partidos por TV y en streaming.

La Liga se ve en Alemania solo en DAZN, que tiene los derechos desde su creación y emite todos los encuentros en directo y bajo demanda.

Da igual el plan que elijas: La Liga siempre está incluida.

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Lo mismo ocurre con la Liga de Campeones, o casi. Prime Video retransmite un partido los martes, mientras que el resto se emite en DAZN.

Por tanto, los martes consulta la programación; los miércoles pon DAZN.

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Además, la Copa del Rey se verá en DAZN hasta la temporada 2028/29, pues la plataforma acaba de adquirir los derechos.

La Supercopa se verá en Sportdigital FUSSBALL, MagentaSport y DAZN.

FC Barcelona: ¿Quién retransmite sus partidos en directo por TV y en streaming?