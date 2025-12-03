FC Barcelona femenino vs. Costa Adeje Tenerife, Liga F: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona femenino recibe a Costa Adeje Tenerife este sábado 6 de diciembre a las 15:00 horas en el estadio Johan Cruyff, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga F.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Costa Adeje Tenerife de LaLiga F 2025-26

Las Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Levante en la fecha 12, con goles de Ewa Pajor, Claudia Pina, Kika Nazareth y Alexia Putellas. El equipo dirigido por Pere Romeu es líder en la clasificación con 33 puntos.

Por su parte, las Guerreras derrotaron por 2-1 a Atlético de Madrid en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Bicho y Elba. El cuadro a cargo de Eder Maestre es quinto en la tabla con 23 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona femenino vs Costa Adeje Tenerife, LaLiga F 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Lite, M+ Ellas Vamos Sudamérica DAZN México DAZN Estados Unidos DAZN

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Lite y M+ Ellas Vamos.

En México, Sudamérica y Estados Unidos el duelo será transmitido por DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona femenino vs Costa Adeje Tenerife

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Johan Cruyff.

México:08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés sufrieron un duro golpe con la lesión de Aitana Bonmatí, quien sufrió una fractura de peroné y debió pasar por el quirófano. La estrella de las Culés estará de baja por cinco meses, es decir, el resto de la temporada.

Noticias del Costa Adeje Tenerife

Las Guerreras se encuentran en una racha de cinco partidos al hilo sin derrota, misma que incluye tres victorias, con lo que se han colocado entre las mejores cinco del campeonato.

