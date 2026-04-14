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FC ArsenalGetty
Alice Kopp

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FC Arsenal: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién emite los partidos de los Gunners en directo por TV y en streaming?

Arsenal

¿Necesitáis información sobre la retransmisión de los partidos del Arsenal? Os contamos dónde podéis ver en directo los partidos de la Premier League, la Champions League y otras competiciones.

El Arsenal es uno de los grandes del fútbol inglés y europeo. Cada semana los Gunners acaparan la atención deportiva y mediática. Para no perderte ningún partido oficial necesitas una guía rápida, pues los derechos de retransmisión varían según la competición. Aquí te contamos qué canales son relevantes para el Arsenal y dónde ver todos sus encuentros.

FC Arsenal, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Gunners en directo por televisión y en streaming?

Arsenal vs Sporting de Lisboa
Movistar +

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Ver al FC Arsenal en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y el Community Shield por televisión y en streaming

Sky tiene los derechos de la Premier en Alemania y emite todos los partidos, incluidos los del Arsenal, tanto en individual como en multipantalla. Si prefieres el streaming, puedes verlos en Sky Go o en el servicio WOW.

logo Suscríbete desde 24,99 € al mes.

A partir de la temporada 2025/26, Sky amplía su oferta en Inglaterra: retransmitirá la Premier League y la Carabao Cup, incluyendo todos los partidos del Arsenal en la Copa de la Liga.

La FA Cup y el FA Community Shield se ven solo en DAZN, que también emite todos los partidos relevantes del Arsenal.

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logo Elige el plan de DAZN que mejor se adapte a ti: FA Cup, Community Shield y mucho más en directo.

Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

En la Champions League, la mayoría de los partidos del Arsenal se ven en DAZN, y Amazon Prime Video emite un encuentro destacado cada martes.

A partir de la 2027/28, Paramount+ se sumará a la Champions y emitirá la mayoría de los encuentros. Aquí encontrarás todos los detalles sobre la nueva distribución de derechos.

Si el Arsenal llega a la final de la Liga de Campeones, se emitirá en abierto; en Alemania, la final la ofrece ZDF.

logo Prueba Amazon Prime Video: el gran partido de la Liga de Campeones del martes, en exclusiva

FC Arsenal: toda la info de la retransmisión en un vistazo: el marcador en directo de SPOX.

Ofrecemos marcadores en directo de numerosos partidos de la Liga de Campeones y de una selección de los mejores encuentros de la Premier League. Aquí encontrarás los marcadores en directo. 

FC Arsenal, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el club en breve

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