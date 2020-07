FBF anuncia que no se convocará a futbolistas que renuncien a la Verde

La Federación Boliviana no entrará al juego y no aceptará las amenazas de Fabol sobre un posible boicot a la convocatoria a la selección nacional.

Ante un posible boicot al trabajo de la selección boliviana, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Rodríguez, advirtió que aquellos futbolistas que no asistan a la convocatoria de la Verde nunca más serán citados a la selección nacional.

Hace unos días atrás, los futbolistas bolivianos, mediante su agremiación, amenazaron con no atender la convocatoria de la selección boliviana hasta que la FBF atienda sus reclamos como el pago puntual de sueldos por parte de los clubes.

Esta actitud fue muy criticada por los dirigentes porque ponen en riesgo la participación de en las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Es por eso que el presidente de la FBF se manifestó sobre este intento de boicot a la Verde.

“El que no quiera ir que no vaya, voy a solicitar que no se sancione a algún jugador que no quiera ir, pero que nunca más sea convocado a la selección en ningún momento. Esto no es circunstancial, voy a amar a mi país hoy pero mañana no, no existe eso, país es país. Por amor a tu país no se debería condicionar el defender a tu patria”, dijo Rodríguez,

De los 14 clubes que conforman la primera división, sólo The Strongest está dispuesto a mandar a sus futbolistas a la selección boliviana.