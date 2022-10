¿Faltarle el respeto a Ronaldo? El Manchester debería terminar con el circo CR7 para siempre

Es imposible que el club progrese mientras Ronaldo permanezca de esta manera en Old Trafford. Erik ten Hag necesita tomar una decisión drástica.

"Creo que el Manchester United le está faltando al respeto a Ronaldo", dijo Roy Keane después de la humillación del domingo por 6-3 en el derbi ante el City.

"Creo que deberían haberlo dejado ir antes del [final de la] ventana de transferencia. Creo que el entrenador se está aferrando a él".

"Está bien, dices que necesitas opciones, pero no te aferras a Ronaldo para que se siente en el banquillo. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".

Keane, un campeón de mucho tiempo de su ex compañero de equipo, se ha involucrado en varias peleas de alto perfil sobre él esta temporada, y tiene razón en una cosa: Ronaldo debería haber sido vendido en la ventana de transferencia de verano.

El jugador de 37 años intentó abandonar el barco después de la peor temporada de la Premier League en la historia del United, y no tenía mucho sentido obligarlo a quedarse.

Sin embargo, la noción de que Ronaldo está siendo maltratado después de que se le negara la salida y de que inmediatamente perdiera su lugar en el equipo de Ten Hag no parece cierta.

El cinco veces ganador del Balón de Oro anotó 24 goles en todas las competiciones en su primera temporada en Old Trafford, pero para que prosperara, los Red Devils tuvieron que dar un gran paso atrás como colectivo, lo que le costó a Ole Gunnar Solskjaer su trabajo y a Ralf Rangnick el puesto de consultor altamente remunerado que le prometieron después de su mandato interino.

Se abandonó un estilo de contraataque efectivo para acomodar a Ronaldo, quien demostró que sus instintos depredadores siguen siendo tan agudos como siempre, pero también exigió estándares increíblemente altos de sus compañeros de equipo.

Se aseguró de descargar su furia por cualquier pase perdido o toques deficientes, y fue el primer hombre en el túnel después de las muchas derrotas del United, y que los seguidores también recibieron la frialdad.

Getty/GOAL

El respeto es una calle de doble mano y ha faltado el respeto a los fanáticos, a sus compañeros de equipo y a su entrenador en demasiadas ocasiones.

En su única titularidad en la Premier League con Ten Hag hasta la fecha en Brentford, y que terminó en una sorprendente derrota por 4-0, Ronaldo se puso de mal humor una vez más e incluso pareció ignorar a su entrenador al salir del campo.

El internacional portugués se ha visto restringido a un papel secundario en el equipo desde entonces, pero sigue siendo noticia de forma regular.

Se vio a Ronaldo sacudiendo la cabeza durante la pesadilla del derbi del United en el Etihad Stadium, y eso no tiene nada de malo.

Es un ganador en serie, uno de los jugadores más condecorados de su generación que se sumerge en baños de hielo a las 4 a. m. para obtener ventaja sobre sus oponentes.

A lo largo de su carrera, ha dado a conocer su descontento en público y, lo que es más importante, lo ha hecho saber en privado.

Otro de sus antiguos colegas, Rio Ferdinand, admitió recientemente: "Sé con certeza que estará absolutamente furioso en este momento.

"No puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptará no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Champions League.

"No importa lo que alguien diga sobre correr, presionar, etc., conocerá las estadísticas, dirá: 'Le conseguí a este equipo más puntos que nadie el año pasado con los goles que anoté'".

Getty/GOAL

La última explicación de Ten Hag sobre la caída de Ronaldo también solo sirvió para suscitar más preguntas, ya que insistió en que estaba tratando de proteger la "gran carrera" del delantero al no lanzarlo a la línea de fuego contra el City.

De manera frustrante, esta saga ahora se prolongará al menos hasta la ventana de transferencia de enero, momento en el que Ronaldo aún puede tener dificultades para sellar una salida.

Chelsea, Bayern Munich y Atlético de Madrid fueron algunos de los clubes que se alejaron del veterano tirador en junio luego de acercarle propuestas, y no está claro si podrá encontrar un equipo de la Champions League dispuesto a aceptarlo a él y a su lucrativo salario.

Por lo tanto, es posible que el United no tenga más remedio que mantener a Ronaldo hasta el final de la temporada.

¿Puede realmente despegar la revolución de Ten Hag mientras su jugador "vende entradas" está desilusionado y continúa acechándolo desde el banco de suplentes? Los presagios no pintan bien.

La forma de la derrota ante el City se presenta como un duro control de la realidad después de una alentadora racha ganadora de cuatro partidos, que lo plantaban como candidato al título, que ahora está en duda.

United parecía oxidado en el Etihad, después de haber visto su impulso estancado por las suspensiones y la fecha FIFA, y gran parte de la conversación previa al partido se centró en si Ronaldo debería ser reclutado nuevamente en la alineación de Ten Hag.

Ese ruido continuará mientras el capitán de Portugal siga en los libros. No fue directamente responsable de la exhibición abyecta del equipo contra sus ruidosos vecinos, pero fue una distracción.

Ronaldo es uno de los grandes de todos los tiempos del juego e, incluso cuando se acerca a los últimos años de su carrera, genera debate desde Manchester hasta Mumbai.

Como Keane también señaló el fin de semana, la situación solo se pondrá "más fea" para el United si una leyenda del club se queda entre los suplentes.

Getty/GOAL

Los minutos en la Europa League no serán suficientes para apaciguar a un delantero que está acostumbrado a probarse a sí mismo en el escenario más grande semana tras semana.

Hay que tomar una decisión drástica.

En medio de las especulaciones sobre el futuro de Ronaldo en la última ventana, se informó que el club estaba considerando rescindir su contrato.

United salió a negar públicamente esas afirmaciones, pero en aras de mantener la armonía dentro del equipo de Ten Hag, ahora debería verse como una opción viable.

Si actuaran ahora, Ronaldo podría asegurar un nuevo club con mucho tiempo antes de la Copa del Mundo, asegurando que todavía está en las mejores condiciones para ayudar a su país a llegar a las últimas etapas en Qatar.

El club también sería libre de construir su nueva identidad sin tener que preocuparse por mantener feliz a una superestrella que ha pasado su pico. Ten Hag ciertamente podría usar ese respiro.

El ex entrenador del Ajax firmó un contrato de tres años en su llegada a Old Trafford en mayo, pero sabe muy bien que no hay garantías cuando ocupa uno de los puestos más escudriñados en el negocio.

Si el United extiende su sequía de trofeos de cinco años y no logra regresar a la Champions League, Ten Hag probablemente compartirá el mismo destino que David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho y Solskjaer.

Su reinado podría definirse por cómo maneja el tema de Ronaldo, y aunque ya ha dejado clara su autoridad, ahora debe atenerse a sus armas.

Getty/GOAL

Ten Hag puede apurar a los dirigentes y pedirles que tomen una decisión entre él y CR o simplemente continúen dejando que una figura rebelde y amotinada decaiga al margen, pero no puede permitirse el lujo de ser atrapado en las dos decisiones.

También sería refrescante si Ronaldo reconociera que sus poderes finalmente están disminuyendo y saliera del centro de atención.

Un posible regreso al Sporting tendría más sentido, ya que todavía tendría la oportunidad de jugar en la Champions League

El director deportivo Hugo Viana dejó la puerta abierta para el regreso a casa de Ronaldo en junio y le dijo a Sky Sports: "Creo que él puede decidir a dónde puede ir, pero nunca sabemos el futuro. No quiero hablar mucho de eso porque creo cuando hablamos de Cristiano es bien diferente.

"Creo que tiene un año más de contrato, así que decida lo que decida, veamos".

La madre de Ronaldo, Dolores Aveiro, también ha expresado su deseo de que su hijo termine sus días de jugador en el Estadio José Alvalade.

"Ya le dije: 'Hijo, ¡antes de morir quiero verte volver al Sporting!'", dijo en septiembre de 2021.

United respaldó a Ten Hag con un bolsón de £ 220 millones (250 millones de dólares) durante el último mercado, y deben estar justo detrás de él nuevamente con respecto a Ronaldo, quien no debe apaciguarse basándose únicamente en su historia con el club.

United mira hacia el futuro, y aunque Ronaldo es el último recordatorio de un pasado glorioso, no debería ser parte de su nueva era.