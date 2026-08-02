Supuestamente, el Manchester City solo dejará salir a Rodri por una cifra de traspaso de al menos 75 millones de euros.

Así lo informa Sky. Según este medio, los Citizens habrían fijado esa cantidad como límite mínimo a partir del cual estarían dispuestos a negociar. Rodri tiene contrato con el subcampeón inglés hasta 2027. Sobre todo, el Real Madrid está muy interesado en el campeón del mundo y de Europa español, pero según la información los blancos, por ahora, solo quieren poner 50 millones de euros sobre la mesa de negociación.

Rodri brilló recientemente en el Mundial y llevó a España, como director del juego en el centro del campo, al título en Estados Unidos. También fue distinguido como mejor jugador del torneo. Ya en 2024, tras el triunfo en la Eurocopa en Alemania, recibió el Balón de Oro como mejor jugador del mundo.

En el Real Madrid se está produciendo una gran reestructuración este verano: tras dos años sin títulos con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, Jose Mourinho, un exitoso exentrenador, ha vuelto a tomar el mando de los blancos. Real ya reforzó la defensa con Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konate. Para el centro del campo llegó Bernardo Silva gratis desde el Manchester City. Además, hay muchas posibilidades de que los madrileños también consigan a Yan Diomande, del RB Leipzig, por una cantidad de tres cifras en millones. Después, Rodri podría convertirse en el cerebro y organizador en la medular que le ha faltado al Real desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

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Rodri se sometió el lunes a una operación de espalda, por la que se perderá los primeros partidos oficiales de la nueva temporada en la Supercopa y la Premier League. En septiembre, el nuevo técnico Enzo Maresca volverá a poder contar con él, siempre que antes no haya firmado por el Real Madrid.