«Falta de valentía y líderes que se esconden»... Henry aclara sus críticas a los jugadores de Francia

Terry Henry, leyenda del fútbol francés y comentarista, desmintió las declaraciones que se le atribuyeron tras la derrota de Francia 0-2 ante España en las semifinales del Mundial 2026.

Henry aclaró en Instagram: «Debo detener los rumores sobre lo que dije de la selección francesa».

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El campeón del mundo de 1998 se refirió a unas «declaraciones falsas» que se le atribuyeron en la plataforma «X», tras el partido entre Francia y España, en las que supuestamente calificaba la actuación de la selección francesa de «vergonzosa», hablaba de una falta de «valentía y dignidad» y criticaba a los «líderes que se escondieron», y asegura que todo es falso, aunque varios medios lo difundieron.

El exjugador de Arsenal y Barcelona, según RMC, admitió: «Es fácil poner la cara de alguien y añadir citas sin un vídeo que muestre lo que esa persona dijo realmente. Es fácil engañar a la gente. ¡Comprobadlo vosotros mismos!... Estamos en el año 2026».

Y añadió: «Mucha gente se inventa historias. Por eso, antes de retuitear, compartir o comentar algo, comprobad que sea cierto».

Desde su habitación en un hotel de Nueva York, donde se encontraba para cubrir la final del Mundial entre España y Argentina, añadió: «Sé que los vídeos están bloqueados geográficamente y la gente en Europa no puede ver lo que digo en Estados Unidos».

Y concluyó: «Publicaré lo que dije realmente, y veréis que es muy distinto de lo difundido, sobre todo en Europa. Esto no es agradable, y los medios deberían verificar la información antes de compartirla o retuitearla».