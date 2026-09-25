Falsificación de ingresos y manipulación de salarios: una filtración impactante revela los detalles del engaño del Manchester City a la Premier League

Los informes de un periódico británico han hecho estallar una bomba atronadora, al confirmar que una comisión judicial independiente formada por la Premier League ha declarado culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos que se le imputaron, en el mayor escándalo financiero de la historia del fútbol inglés.

Este veredicto impactante llegó tras más de tres años de investigaciones secretas y prolongadas que la Premier League puso en marcha en febrero de 2023, en torno a sospechas de una manipulación sistemática de las cuentas financieras del club a lo largo de nueve temporadas completas.

Y pese a la gravedad de la condena, el destino del City sigue en suspenso, según "The Sun", ya que se espera que el club presente un recurso inmediato, mientras que la comisión aún no ha emitido su decisión sobre la sanción, que va desde una enorme multa económica, hasta una resta de puntos que podría dejarlo fuera de la competición, llegando a la pena máxima consistente en la expulsión y el descenso de la Premier League.

Todos los procedimientos ante la comisión, de acuerdo con el artículo W.82 del reglamento de la liga, están sujetos a la más absoluta confidencialidad y se celebran en sesiones a puerta cerrada, mientras que la decisión final y las sanciones se publicarán de forma oficial en el sitio web de la liga en virtud del artículo W.82.2.

¿Cuáles son los 115 cargos que tumbaron al campeón de Inglaterra?

Los documentos de la acusación revelaron que el caso no se refiere a una sola infracción, sino a cinco expedientes de corrupción financiera ramificados, que se extienden desde la temporada 2009/2010 hasta la temporada 2022/2023:

Primero: el cargo mayor - engañar a la liga sobre los ingresos reales (54 cargos)

Es el núcleo del caso, ya que la Premier League acusa al club de presentar información financiera inexacta y engañosa de forma deliberada en lo relativo a los ingresos, los contratos de patrocinio y los costes operativos, a lo largo de 9 temporadas consecutivas de 2009 a 2018.

Estas infracciones incluyen los artículos: B.13, C.71, C.72, E.3, E.4, E.11, E.12 y otros, que obligan a cada club a la total transparencia en sus presupuestos.

Segundo: el escándalo de los contratos secretos - ocultar los salarios del entrenador y de los jugadores (14 cargos)

Se acusa al club de ocultar los detalles completos de los salarios de su entrenador y sus jugadores a la vista de la liga, mediante contratos secretos y pagos no declarados.

Salarios de los entrenadores: en el periodo de 2009 a 2013, y se refieren al contrato del exentrenador Roberto Mancini, en virtud de los artículos Q.7 y P.7.

Salarios de los jugadores: en el periodo de 2010 a 2016, cuando el club no cumplió con la inclusión de todos los detalles de los sueldos de sus jugadores en los contratos oficiales presentados a la liga, en virtud de los artículos K.12, T.12 y T.13.

Tercero: violación de las normas de la UEFA - el juego limpio financiero (5 cargos)

El City fue acusado de infringir el reglamento de licencias de clubes y el juego limpio financiero de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol "UEFA", en cada temporada de 2013/14 a 2017/18, en virtud de los artículos B.14.6 y B.15.6. Es el mismo cargo por el que fue sancionado a nivel europeo anteriormente.

Cuarto: superar los límites de rentabilidad y sostenibilidad (7 cargos)

Son las normas que impiden a los clubes incurrir en pérdidas que superen el límite permitido, ya que el club no cumplió con las normas de rentabilidad y sostenibilidad PSR en las temporadas de 2015/16 a 2017/18, en virtud de los artículos del E.52 al E.60.

Quinto: obstrucción a la justicia - falta de cooperación con la investigación (35 cargos)

Es el más grave desde el punto de vista ético, pues desde diciembre de 2018 hasta hoy, la Premier League acusa a la directiva del City de negarse a cooperar, obstruir las investigaciones y no aportar los documentos e información requeridos de buena fe, en 5 temporadas consecutivas de 2018/19 a 2022/23, en virtud de los artículos B.15, B.16, W.1, W.2, W.15.

La liga subraya que las comisiones judiciales son totalmente independientes de la liga y de los clubes, y que sus miembros son designados por el presidente independiente del órgano judicial de la Premier League de acuerdo con los artículos W.19, W.20 y W.26, para garantizar la integridad del veredicto.

Ahora, la pelota está en el campo del Manchester City: entre un comunicado de recurso esperado y el destino de campeonatos y títulos construidos a lo largo de 14 años que ha quedado en juego, el mundo del fútbol aguarda la palabra definitiva que podría redibujar por completo el mapa del fútbol inglés.







