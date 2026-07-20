Fallece una leyenda del fútbol inglés tras luchar contra el cáncer

La leyenda del fútbol inglés Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años tras una breve enfermedad.

Según el diario británico «Daily Mail», en enero le diagnosticaron cáncer de estómago en fase IV tras ser hospitalizado por molestias abdominales.

Como jugador brilló en el Liverpool y disputó 63 partidos con Inglaterra; luego dirigió a Fulham y Manchester City.

Como técnico, ascendió al Newcastle United a la Premier League en su primera etapa en St James’ Park y rozó el título de liga, que finalmente obtuvo el Manchester United.

Su familia lo confirmó en un comunicado: «Con profundo dolor anunciamos su fallecimiento a los 75 años».

«Llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa e hijas en sus últimos momentos».

El comunicado añadía: «Kevin, dos veces ganador del Balón de Oro, era un marido, padre y abuelo muy querido. La familia agradece al magnífico equipo médico de Kevin por todo su apoyo».

Concluyeron pidiendo espacio y privacidad en este momento tan duro.

En enero, la familia ya había informado de su ingreso hospitalario por dolor abdominal persistente.

El comunicado indicaba que las pruebas médicas detectaron cáncer y que recibiría tratamiento.

En mayo, durante su primera aparición pública tras el diagnóstico, afirmó que respondía bien al tratamiento y destacó: «Contamos con un médico destacado que aplica este nuevo método para combatir la enfermedad que padeces».

Sobre su médico, añadió: «Es aficionado del Liverpool, por eso fui a verle; sabía que nunca estaría solo».

El astro, que comenzó en el Scunthorpe United y triunfó en Anfield con los Reds —tres títulos de Primera División inglesa, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA—,

En 1977 fichó por el Hamburgo, donde fue nombrado mejor jugador de Europa en 1978 y 1979, ganó la Bundesliga y llegó a la final de la Copa de Europa en 1980.

En 1999 sustituyó a Glenn Hoddle como seleccionador de Inglaterra, cargo que dejó en 2000 tras una Eurocopa decepcionante y la derrota contra Alemania en Wembley.

Después entrenó a Fulham y Manchester City, a los que ascendió a la Premier League.

En total, marcó 204 goles en 592 partidos con seis clubes.