Fallece un conocido aficionado del Feyenoord, protagonista de una emotiva entrevista tras la conquista del título: el club se pronuncia

El jueves se anunció el fallecimiento de Hannie Sneepels, aficionada del Feyenoord, a los 63 años. Se hizo conocida tras una emotiva entrevista con ESPN durante la celebración del título del club en 2023.

En el Coolsingel, Sneepels confesó que hubiera querido compartir ese momento con su hijo, quien había fallecido poco antes, y llevó una foto suya como homenaje. Sus palabras sinceras conmovieron al reportero Sinclair Bisschop y a miles de espectadores.

Su muerte fue anunciada el jueves por el sv Charlois, el club amateur al que apoyó durante años. «Hannie fue una ferviente seguidora del sv Charlois desde la fusión. En su día jugó a nivel competitivo y sentía una gran pasión por el fútbol femenino», recordó el club.

Gracias a su fiel apoyo durante tantos años y a su sincero interés por los demás, era una invitada muy apreciada y se ganó un lugar en el corazón de muchos». También seguía al Feyenoord Femenino.

Tras el anuncio de su fallecimiento, ESPN recordó la entrevista de 2023, que volvió a conmover a muchos y generó numerosas muestras de apoyo a su familia.

El Feyenoord también reaccionó con emoticonos para mostrar su conmoción por la pérdida.

Con su pasión por el Feyenoord, su compromiso con el fútbol femenino y, sobre todo, su emotivo homenaje a su hijo, Hannie Sneepels dejó una huella imborrable. Tenía 63 años.







