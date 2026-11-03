El delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel ha fallecido a consecuencia de un choque con el portero del Andorra Jesús Owono, según informan varios medios españoles.

El lunes por la tarde, poco antes del final del partido de LaLiga 2 entre Tenerife y Andorra, se produjo el incidente.

Ambos equipos habían sufrido ya una expulsión y el marcador era de 2-2 cuando, en el séptimo minuto del tiempo añadido, ocurrió todo. De Miguel recibió un balón largo al espacio mientras el portero del Andorra, Jesús Owono, salía de su portería.

Como la acción se produjo cerca de la línea de medio campo, Owono no podía tocar el balón con las manos. Por eso intentó despejarlo con el pie, pero también golpeó con mucha fuerza en la cabeza a De Miguel, de treinta años.

Tras recibir atención médica durante varios minutos, De Miguel fue retirado del campo en camilla y trasladado al hospital. Los medios españoles informan de que, además, sufrió un paro cardíaco y de que su corazón volvió a latir gracias a las maniobras de reanimación.

El lunes por la noche, el estado de De Miguel parecía estabilizarse, pero el martes por la mañana Tenerife comunicó que había empeorado. Poco después, el delantero español falleció a consecuencia de la falta.