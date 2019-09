Falcao y un parte de tranquilidad tras el susto que se llevó en Estambul por un fuerte temblor

Radamel Falcao García se llevó un tremendo susto en la mañana de este jueves a causa de un fuerte temblor que sacudió Estambul, con magnitud de 5,8 en la escala de Richter.

"Por acá tembló. Mi familia y mi esposa estamos bien. Espero, igualmente, que las personas afectadas en la zona del epicentro se encuentren bien", avisó el Tigre en su cuenta de Twitter.

Según la Agencia EFE, el temblor tuvo lugar a las 13:59 hora local (10:59 GMT) y el epicentro se localizó en el Mar de Mármara, a unos 70 kilómetros al sureste del centro de la capital turca.

