Falcao García no tiene intención de dejar Galatasaray

El 'Tigre' de Santa Marta dice estar feliz en Estambul y resta interés a las posibles ofertas que vengan de China y Qatar.

Así lo declaró este sábado, según informó Sporx, reconocido diario turco con especial cubrimiento en el . De acuerdo a la versión publicada, el goleador colombiano no parece seducido por la danza de los millones que ofrecerían varios equipos de y para contar con él la próxima temporada.

"No tengo intención de dejar Galatasaray. Tengo objetivos aquí. Mi familia también está feliz de estar en Estambul. No estoy interesado en las ofertas de China y Qatar", son las palabras citadas de Falcao en las que evidencia que su periplo por recién inicia y que al igual que él, su esposa e hijas están acopladas perfectamente a la cultura y modo de vida en el país.

"Nuestros jugadores son los mejores. Las ofertas van y vienen, pero no sé nada de Falcao. No puedo hablar de una oferta no oficial", declaró en medio de la semana el presidente del Cim Bom, Mustafa Cengiz, negando cualquier ofrecimiento oficial por el '9'.

Más equipos

La semana pasada el portal Fanatik de Arabia Saudita había asegurado que el Al Hilal "cocinaba a fuego lento" la negociación, sin embargo esta posibilidad quedaría descartada tras conocerse la posición del jugador.