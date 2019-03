Falcao anotó doblete y salvó el empate de Monaco ante Angers

Radamel Falcao García volvió a ser influyente para Monaco en el partido de este sábado por la Ligue 1 francesa. El delantero colombiano marcó un doblete y ayudó a su equipo a sacar al menos un empate ante Angers luego de haber arrancado dos goles por debajo en el marcador.

FULL-TIME !! Trailing 2-0 at the break, a Falcao double and a solid second-half performance has saved the day in Angers. We remain unbeaten since @leonardojjardim's return. 👏



2⃣-2⃣ #SCOASM pic.twitter.com/n5ZK2lyQXN