Falcao al Galatasaray: ¿No hay negocio?

Todos los caminos parecen conducir a Falcao al , club turco que se quedaría con las ganas de cumplir el sueño de incorporar al atacante colombiano a sus filas para disputar la fase de grupos de la .

Una nueva versión del periodista de Sky Sports, Fabrizio Romano, asegura que Falcao se quedará en Monaco y que en enero evalúa unirse a la Liga , además señala que el presunto acuerdo entre el delantero y el Galatasaray nunca existió:

Radamel Falcao is going to stay at Monaco, nothing has ever been agreed with Galatasaray. He considers to join Chinese Premier League on January. 🇨🇴 #transfers #Falcao