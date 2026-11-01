El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, protagonizó un acalorado debate acerca de las críticas que siguieron al empate de su equipo ante el Abha, afirmando que no estaba satisfecho con la pérdida de dos puntos, aunque subrayó al mismo tiempo que el resultado del partido habría cambiado la naturaleza de las preguntas dirigidas a él si el Al-Ittihad hubiera logrado la victoria, todo ello antes del esperado enfrentamiento ante el Al-Ain emiratí en la Liga de Campeones de la Élite de Asia.

El Al-Ittihad se prepara para enfrentarse al Al-Ain, mañana lunes, en el marco de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la Élite de Asia.

Lee también: exclusiva para Kooora: Sofiane Rahimi, un dolor de cabeza para Wahbi

Wissing habló durante la rueda de prensa sobre la preparación para el partido asiático, señalando que el Al-Ittihad aspira a disputar una prueba exigente ante un rival que posee grandes capacidades, y que su equipo busca mostrar su personalidad y lograr un resultado que refleje la evolución que ha alcanzado en el último periodo.

Próximos partidos ITT AFC Liga de Campeones 13:15 ALA

Acerca de las críticas relacionadas con la rotación de jugadores tras el empate con el Abha, el técnico alemán dijo: "La rotación de jugadores no es mi trabajo dar la respuesta clara, mi trabajo es tomar la mejor decisión. No estoy contento con la pérdida de dos puntos, y el Abha supo cómo defender, y si hubiéramos ganado, las preguntas habrían cambiado".

Y continuó: "En el último enfrentamiento hubo dos ocasiones para el equipo rival, y si hubiéramos podido anotar las ocasiones, todo habría sido diferente, y no puedo dar respuestas claras en la cuestión de la rotación porque se basa en varios aspectos".

Y añadió Wissing hablando del enfrentamiento ante el Al-Ain: "Es un enfrentamiento que esperamos con ganas en la Liga de Campeones de Asia ante un equipo fuerte. Queremos mostrar nuestra personalidad y estamos preparados para el enfrentamiento. Tenemos una última sesión de entrenamiento para la preparación y estaremos en plena disposición", afirmando su confianza en la capacidad de sus jugadores para ofrecer el nivel requerido en la prueba continental.

Y prosiguió el entrenador del Al-Ittihad: "El Al-Ain es un equipo fuerte y maravilloso, y nosotros también tenemos todos los elementos y las capacidades. Estamos en una etapa de evolución y hemos llegado a una buena fase, pero el camino sigue siendo largo. Tenemos un objetivo y una ambición que queremos alcanzar, y los jugadores saben lo que quiero de ellos", en alusión a sus aspiraciones de seguir construyendo sobre lo que el equipo ha ofrecido hasta ahora.

Y en lo relativo a las preguntas repetidas sobre sus opciones ofensivas y el reparto de minutos de participación entre los delanteros, Wissing aclaró: "Me han preguntado más de una vez sobre los jugadores, concretamente sobre los delanteros. Han visto el rendimiento de la pareja, tenemos a George y Youssef, y Saleh también tiene influencia en el vestuario".

Y concluyó: "El espíritu del equipo es maravilloso, y cada delantero apoya al otro, y mi papel como entrenador es repartir las cargas. Hemos jugado 17 partidos hasta ahora y ningún jugador puede disputar todos estos enfrentamientos, y tenemos datos y circunstancias con los que medimos".