Las declaraciones de Mohamed Salah sobre el Liverpool a principios de este mes influyeron en la destitución del entrenador Arne Slot. Así lo informa Fabrizio Romano. El sábado se confirmó que Slot fue despedido tras los decepcionantes resultados de la pasada temporada.

En un vídeo de YouTube, el periodista italiano explicó: «Me han dicho que la relación entre ambas partes en los primeros días tras el final de la temporada no era tan buena como antes. Decidieron tomarse unos días o una semana para tomar una decisión y la conclusión es que Arne Slot se va».

«El momento clave fue la publicación de Mohamed Salah hace semanas. No suele expresarse en redes, pero esta vez lo hizo».

Esta vez, sin embargo, usó sus redes para expresar quejas con las que muchos compañeros mostraron su apoyo. Salah criticó el juego del Liverpool y su irregularidad, algo inaceptable para un club que debe ganar títulos. Esa publicación, poco habitual en él, pesó en la decisión final.

En su mensaje, publicado hace dos semanas, el egipcio escribió: «Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo al que temen los rivales. Debemos ser un equipo que gane títulos; esa es la identidad que debemos recuperar».

Además, Salah envió un mensaje directo a Slot: «Eso no es negociable. Cualquiera que esté en el Liverpool debe adaptarse».

El egipcio añadió que las victorias esporádicas no bastan para un club de la talla del Liverpool: «Ganar de vez en cuando no debe caracterizar al Liverpool; todos los equipos ganan partidos, pero el Liverpool debe competir siempre por títulos».

En Instagram, varios compañeros actuales y antiguos del Liverpool, como Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot y Wataru Endo, mostraron su apoyo con un «me gusta».