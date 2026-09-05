El Ittihad Club sigue trabajando duro en la llegada de Anis Hadj Moussa, según informa Fabrizio Romano. El extremo del Feyenoord tiene hasta la noche del domingo para cerrar el traspaso.

Antes en el día se supo que se había presentado al Feyenoord una nueva oferta mejorada de alrededor de 40 millones de euros. Según Romano, esa propuesta no fue enviada directamente a la papelera, ya que ambas partes estarían «buscando un acuerdo».

Llama la atención, porque el entrenador Giovanni van Bronckhorst había contado antes a ESPN que Hadj Moussa ya no saldrá este verano. El argelino llegó dos veces tarde el sábado y no entró en la convocatoria para el duelo con el NEC, pero aun así no se le permitiría salir.

«Creo que para todos está claro que para él también ha sido muy duro. No está con la cabeza aquí. Esta mañana llegó tarde, pero también esta tarde volvió a llegar tarde a una reunión», afirmó Van Bronckhorst.

«Para mí, esa fue la gota que colmó el vaso y significó que hoy no sería el día en el que pudiera estar con el grupo. Pero creo que no se va. Me han dicho que absolutamente no se va», aseguró el técnico del Feyenoord.

En caso de que ya no se pueda alcanzar un acuerdo con el Feyenoord, el Ittihad Club tendrá que activar otra opción. Romano informa de que Luiz Henrique (Zenit) es entonces el candidato mejor posicionado. Eso significa malas noticias para el PSV.

Antes se supo, de hecho, que también había interés por Esmir Bajraktarevic, a quien el PSV aún querría vender. El conjunto de Eindhoven ya pensaba con cautela en pedir entre 10 y 15 millones de euros, pero ahora resulta que el Ittihad Club está moviendo ficha en otros frentes.