Fabrizio Romano confirma el acuerdo: el Inter Miami de Lionel Messi incorpora a una nueva estrella mundial

El Inter Miami fichará a Casemiro. Fabrizio Romano lo confirma con su clásico «here we go». Solo falta el anuncio oficial.

El fichaje se venía gestando y ahora es oficial: solo restan los trámites formales.

La presencia de Lionel Messi habría sido clave en su decisión, pues el brasileño desea jugar a su lado y ningún otro club lo convenció.

En el Manchester United recuperó a ratos su mejor nivel esta temporada, pero el club decidió no activar la prórroga de un año en su contrato.

Así, el Inter de Miami refuerza su equipo de estrellas: ya cuenta con Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, todos ellos probados al más alto nivel.

Casemiro, que ya está en Estados Unidos jugando el Mundial con Brasil, fue titular anoche en la victoria de la Seleção por 3-0 ante Haití.