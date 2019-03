Fabrizio Angileri, el refuerzo de River para la Copa Libertadores

Tiene 24 años, nació en Mendoza, llegó a Núñez proveniente de Godoy Cruz e hizo Inferiores en Boca. El nuevo bombero de Gallardo.

Fabrizio Angileri fue el cuarto refuerzo de River en esta temporada, aunque con una particularidad: llegó sólo para jugar la Copa Libertadores tras la lesión de Milton Casco -uno de los tantos lesionados que sufrió Gallardo-. Y su llegada fue de manera sorpresiva y urgente, así como su salto a la cancha: después de dos entrenamientos con el Millonario, saltó al XI titular ante Alianza Lima, en Perú.

El Turco, como le dicen, nació el 15 de marzo ode 1994 en el municipio de Junín, provincia de Mendoza y allí dio sus primeros pasos en el fútbol hasta que pasó a las Inferiores de Boca, en donde estuvo hasta los 16 años cuando Daniel Oldrá decidió llevarlo a Godoy Cruz.

En el Tomba hizo su debut en Primera División el 9 de febrero de 2013, en el empate 1-1 ante All Boys. Aunque a River llegó para reemplazar a Milton Casco en el lateral izquierdo, esa no es la única posición que puede -y sabe- ocupar el mendocino. Y es que siempre ocupó la banda izquierda, aunque no sólo jugando como lateral, sino también como volante y hasta como extremo.

Justamente su capacidad de recorrer la banda es lo que sedujo a Marcelo Gallardo, quien después de verlo en dos entrenamientos decidió mandarlo a la cancha como titular ante Alianza Lima en Perú por el primer partido del Grupo A de la Copa Libertadores, en la que el Millonario es defensor del título.

El zurdo llega a Núñez a préstamo con opción de compra y sólo podrá disputar el certamen internacional (también la Recopa Sudamericana) aunque, si le va bien, el Millonario podría quedarse con su pase.