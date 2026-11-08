Fabregas: «El Inter es demasiado fuerte, el mejor de Europa en transición»

Cesc Fabregas, entrenador del Como, habló en Dazn tras la derrota ante el Inter:

«No empezamos bien, cometimos muchos errores y nos faltó confianza. Podemos hablar de muchas cosas, también del campo, pero el Inter fue mejor que nosotros. Son demasiado fuertes. Para nosotros, jugar cada tres días es distinto de lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy no debemos matar a nadie, sino dar las gracias a los jugadores y felicitar al Inter, porque fue mejor que nosotros. Pero estoy orgulloso de los nuestros».

«No sirven las excusas, ni cuando se ganan seis partidos seguidos ni hoy. Mi responsabilidad es ayudar al equipo y encontrar soluciones; en ese caso, la solución era defensiva y no ofensiva. Hacía falta equilibrio. Perdimos el partido por dos goles tras pérdidas de balón en el centro del campo, en dos transiciones. Eso hace que se pierda confianza. Son los mejores de Europa en las transiciones».

«El Inter es uno de los mejores equipos al contraataque y a balón parado. Barella tenía que haber visto la amarilla, pero hacen bien en dejar seguir el juego. Nos hace falta su experiencia. Milla dice que somos un equipo demasiado bueno».