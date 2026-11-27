Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Fabio Cannavaro da una pista sobre el futuro de Virgil van Dijk, defensa neerlandés de 35 años cuyo contrato con el Liverpool vence al término de esta temporada, el próximo 30 de junio.

El seleccionador italiano de Uzbekistán declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Lo vi en el Mundial y me dijo que le gustaría vivir una experiencia en Italia, que le atrae mucho. Sería bonito ver a Van Dijk en el Milan. En estos años ha combinado un gran físico con una velocidad extraordinaria».

Hace veinte años, Cannavaro ganó el Balón de Oro. El exdefensa italiano de Juventus, Inter, Real Madrid, Parma y Napoli recuerda: «El periodista de France Football me paró a la salida de la ciudad deportiva del Real Madrid y subió a mi coche: “Tengo que decirte una cosa: Buffon ya no puede alcanzarte, has ganado y tenemos que hacer la entrevista”. Recuerdo que pensé: “¿Pero estamos en Scherzi a Parte?”. Cuando vuelvo a ver los partidos de aquel año, me digo: “Madre mía, cómo jugaba”. Pero sabía entonces, y sigo sabiendo hoy, que si Zidane no le hubiera dado el cabezazo a Materazzi, habría sido mucho más complicado».

«Mi Balón de Oro ahora vale el triple. Ningún defensa lo ha vuelto a ganar y no veo cómo podría suceder en el futuro. ¿Quizá con Pau Cubarsí? Un defensa del Barcelona, la ciudad que más criticó mi victoria. Samuel Eto'o dijo que era una payasada. ¿Me molestó? Nunca, las críticas nunca me han molestado. Ahora me río: parece que sea culpa mía que Maldini, Baresi o Cubarsí no hayan ganado el Balón de Oro. ¿Qué otro defensa habría merecido ganarlo más que nadie? Franco Baresi en 1994. Aquella final del Mundial contra Brasil fue increíble. Pero quien más cerca estuvo de lograrlo fue Paolo Maldini: si el Milan hubiera ganado en 2005 la final de la Champions League contra el Liverpool en Estambul…».

Anuncios Anuncios

«¿Hay hoy una crisis de vocación entre los defensas? Hemos dejado de trabajar la técnica individual, la forma de correr y el hábito de defender con el balón de frente y de lado. Cada posición tiene sus características y hoy a veces se prefiere un portero que saque a 70 metros a uno que pare. Me parece bien, pero luego no os quejéis si encaja un gol en el momento importante».

Related Topics

«¿Hay algún joven italiano que dé esperanzas? Varios, pero no voy a dar nombres. Os hablaré de Khusanov, al que entreno en Uzbekistán: tiene unas cualidades físicas descomunales, pero es un diamante que hay que pulir. Siempre va a 300 por hora; a veces se lleva el balón y otras llega tarde y se lleva por delante al juez de línea. Pasa, es normal, hay que trabajarlo».

«¿Trabajé con Palma en el Udinese? Tiene un gran potencial, pero debe mejorar la lectura del juego y el uno contra uno dentro del área. Veremos; desde luego, sabe jugar al fútbol».

Anuncios

«¿Está bien la selección con Scalvini y Bastoni? Italia encaja muchos goles, muchísimos, pero no es cuestión de la pareja: hay que pensar en el equipo. Hay que hacer entender a los jugadores que no son caballos y que la presión debe estar orientada. Spalletti decía: “Si pierdes tiempo entre pensar en presionar y salir a presionar, ya llegas tarde”. Italia está así: estamos poco acostumbrados a recuperar el balón y, si superan nuestra primera presión, nos cuesta».