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Fabio Cannavaro ha revelado que el central del Liverpool Virgil van Dijk le dijo durante el Mundial que le gustaría jugar en la Serie A. Con el contrato del neerlandés a punto de expirar en junio de 2027, la leyenda italiana cree que su fichaje por el AC Milan sería un movimiento ilusionante.

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Van Dijk contempla jugar en Italia

El Liverpool podría tener dificultades para retener a Van Dijk ante las crecientes especulaciones sobre su futuro a largo plazo . Según las informaciones, el central neerlandés ha entrado en la agenda del Milan de cara a la próxima temporada.

El exinternacional italiano Cannavaro ha alimentado ahora esos rumores en una entrevista con Gazzetta dello Sport. El ganador del Balón de Oro de 2006 reveló que a Van Dijk le atrae la posibilidad de probarse en el fútbol italiano. El contrato actual de Van Dijk con el Liverpool expira en junio de 2027, lo que deja la puerta abierta a que posibles pretendientes sigan de cerca su situación.

Cannavaro ve con buenos ojos el fichaje del neerlandés por el Milan

Cannavaro explicó que lo sabe por una conversación personal que mantuvo con el defensa del Liverpool durante el Mundial. Tras haber jugado en el Nápoles, el Parma, la Juventus y el Inter, el exfutbolista italiano cree que el Milan sería un destino adecuado.

«Lo vi en el Mundial y me dijo que le gustaría vivir una experiencia en Italia», afirmó Cannavaro. «Le atrae mucho. Sería bonito ver a Van Dijk en el Milan».

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Dominio físico y comparación con Maldini

Aunque Cannavaro admira las cualidades de Van Dijk, también ofreció un análisis táctico franco sobre cómo evolucionan los grandes defensas con el paso del tiempo. A partir de su propia experiencia y de una anécdota sobre Paolo Maldini, destacó la importancia de la velocidad para defender.

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«En los últimos años, ha combinado una gran fortaleza física con una velocidad extraordinaria», señaló Cannavaro. «Una vez, un entrenador le dijo a Paolo Maldini: “Giras mal”. Y él respondió: “Míster, mientras llegue al balón”».

Cannavaro advirtió que depender de la velocidad para recuperar la posición tiene un inconveniente inevitable en la etapa final de la carrera de un futbolista. «A mí me pasaba lo mismo», añadió. «Cuando eres muy rápido, puedes permitirte un error técnico. El problema llega cuando ya no tienes esa velocidad».

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¿Qué le depara el futuro a Van Dijk?

Con Van Dijk vinculado al Liverpool hasta junio de 2027, el club sigue teniendo una posición sólida respecto a su futuro inmediato. Sin embargo, el supuesto interés del Milan de cara a la próxima temporada significa que el club italiano podría poner pronto a prueba la firmeza del Liverpool. Queda por ver si Van Dijk decide dar el paso y jugar en la Serie A.