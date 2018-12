Fabián Orellana asoma como candidato para reemplazar a Soteldo en la U

El actual jugador del Eibar tiene contrato hasta 2020, pero la dirigencia de Azul Azul intentará repatriarlo. Edson Puch es la otra alternativa.

Ante la posibilidad de que Yeferson Soteldo no renueve, en Universidad de Chile ya buscan alternativas en su reemplazo. Y es que pese a las negociaciones entre Azul Azul y Huachipato, el venezolano está cada vez más lejos de la institución de La Cisterna durante la temporada 2019.

La propuesta de los azules por extender el préstamo del caribeño es de US$ 750 mil dólares pagados en cuotas, sin posibilidad de modificar cifras y condiciones, algo muy lejano a la solicitud de los acereros para ceder nuevamente al delantero llanero. "Se hará el esfuerzo para acercar posiciones, pero no se va a gastar lo que no se tiene", dijeron desde la concesionaria a El Mercurio.

Ante ese complicado panorama, la regencia del CDA ya comenzó una búsqueda incesante de nombres que se acoplen a los requerimientos de Frank Darío Kudelka. Durante esta jornada, se conoció que el DT argentino tiene como prioridad a Fabián Orellana, según reportó el citado medio.

"El Histórico", actualmente jugador del Eibar, en LaLiga, tiene contrato vigente hasta 2020, por lo que buscarían una fórmula para repatriar al ex Audax Italiano. Sería el gran deseo de la directiva. "Si bien no lo han contactado, su figura cumple con todas las expectativas que tienen en el elenco estudiantil".

Otra de las opciones, fiel al matutino, es el delantero Edson Puch, quién está sin club y su pase pertenece al Grupo Pachuca, los que estarían dispuestos a enviarlo a préstamo.

"Azul Azul ya sostuvo una reunión con el representante de Puch", indican, agregando que "en la U ya fueron informados de que en México hay interesados por sumar a Puch, pero que este ve con buenos ojos retornar al cuadro azul".

Cabe recordar que a esos nombres, se suma el del argentino Sebastián Palacios. El delantero de 26 años, que actualmente actúa en el Pachuca de México, fue dirigido por Kudelka en Talleres de Córdoba. La buena noticia para la U fue la confirmación de Augusto Barrios (Antofagasta). El defensor ya se realizó los exámenes médicos y solo falta su firma para ser presentado.

En tanto, se complica la llegada de Claudio Sepúlveda. El formado en Universidad Católica parecía estar listo en los azules, pero en las últimas horas la negociación estaría en punto muerto debido al alto monto que piden los acereros por su pase. Por lo mismo, negocian un monto menor para comprar la mitad de su carta.