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El Brighton & Hove Albion sigue de cerca al prometedor atacante de la Juventus Adin Licina tras su gran inicio de temporada como cedido en la segunda división italiana. El equipo de Fabian Hurzeler se enfrenta a una fuerte competencia del RB Leipzig, de la Bundesliga, y de rivales de su país mientras valora intentar su fichaje en invierno.

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El Brighton se fija en un talento alemán emergente

Según TEAMtalk, tanto el Brighton como el Leipzig han incluido al internacional alemán en categorías inferiores, de 19 años, en sus listas de posibles fichajes tras analizar de cerca sus datos estadísticos y sus actuaciones. El joven, capaz de jugar en la banda derecha o de mediapunta, está cedido esta temporada en el Cremonese, de la Serie B, y ya suma dos goles y una asistencia. Otros dos clubes de la Premier League, cuyos nombres no se han revelado, también están «muy interesados» en ficharlo.

El fichaje a coste cero garantiza un beneficio íntegro

Licina pasó por las categorías inferiores del Bayern de Múnich antes de trasladarse a Turín como agente libre en febrero de 2026. Su contrato con la Juventus se extiende hasta 2029.

Como la Juventus lo incorporó sin pagar traspaso, vender al adolescente supondría un beneficio íntegro en sus cuentas, aunque el Bayern incluyó en el acuerdo una cláusula que le da derecho al 30 % de una futura venta.

Esa cláusula ha contribuido a que su valoración haya aumentado rápidamente desde el verano hasta situarse en torno a los 10 millones de euros. Tanto el Brighton, que mantiene su probado modelo de desarrollar jóvenes talentos bajo las órdenes de Hurzeler, como el Leipzig consideran viable cerrar una operación en invierno si la Juventus acepta negociar.

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El regreso anticipado de su cesión complica su salida en invierno

Aunque todavía no se ha presentado ninguna oferta oficial, el creciente interés procedente de Inglaterra y Alemania obliga a la directiva de la Juventus a decidir pronto cómo gestionar el futuro inmediato del joven.

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Autorizar una venta definitiva en enero exigiría a la Juventus poner fin antes de tiempo a su cesión al Cremonese, prevista para toda la temporada. En cambio, la directiva podría preferir que completase la campaña en la Serie B para seguir evaluando su evolución.

No obstante, las fuentes indican que al propio mediapunta le atrae la posibilidad de ponerse a prueba en la Premier League.

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La lucha por el ascenso condiciona la decisión en Turín

Por ahora, Licina está plenamente centrado en ayudar al Cremonese a mantener su candidatura al ascenso a la Serie A. Su rendimiento en las próximas semanas determinará si los clubes interesados de Inglaterra y Alemania concretan su interés cuando se abra el mercado de fichajes de invierno a principios del próximo año. Por otra parte, si mantiene su rápida progresión, podría convencer a la Juventus de incorporarlo a su primer equipo el próximo verano.