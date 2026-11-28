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Eyüpspor vs. Istanbul Basaksehir: hora del partido

Superlig - Jornada 13 29 nov 2026 - 08:00 Recep Tayyip Erdogan Stadi

El Eyüpspor recibe al Istanbul Basaksehir en el Recep Tayyip Erdogan Stadı de Estambul. El partido de la Süper Lig enfrenta a dos clubes de la ciudad que atraviesan situaciones muy diferentes.

La temporada del Eyüpspor no va bien hasta ahora. El equipo dirigido por Mustafa Dalci perdió 0-1 en su última visita al Trabzonspor y ocupa el 18.º puesto de la clasificación.

Antes cayó 0-2 en casa ante el Kocaelispor. En sus últimos cinco partidos oficiales solo ha logrado una victoria, el 4-2 a domicilio ante el Fethiyespor en la Copa.

El Istanbul Basaksehir, en cambio, llega con la moral alta. El equipo de Nuri Sahin ganó 4-2 al Corum FK en su último partido y ocupa la séptima posición.

El Basaksehir ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluido un 5-2 ante el Samsunspor. Su única derrota fue un 0-2 en casa del Beşiktaş.

Los enfrentamientos directos también favorecen al visitante: el Eyüpspor no ha ganado ninguno de los últimos cinco duelos. A continuación, dónde ver el partido y otros datos importantes.

Temas de la semana: ¿cómo les ha ido al Eyüpspor y al Istanbul Basaksehir?

El Eyüpspor ha sumado una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, sin ningún empate. En el más reciente perdió 0-1 en casa del Trabzonspor y, antes, 0-2 ante el Kocaelispor. Su único triunfo fue el 4-2 a domicilio ante el Fethiyespor en la Copa, mientras que cayó 1-5 en casa del Amed Sportif. En total, el Eyüpspor ha marcado cinco goles y ha encajado once.

El Istanbul Basaksehir ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, sin empates. En el más reciente venció 4-2 al Corum FK; antes ganó 2-1 en casa del Göztepe y 5-2 al Samsunspor. Su única derrota fue el 0-2 en casa del Beşiktaş. El Basaksehir suma 13 goles a favor y ocho en contra.

Eyüpspor vs. Istanbul Basaksehir: alineaciones

Eyüpspor vs. Istanbul Basaksehir: estado de forma

Eyüpspor vs. Istanbul Basaksehir: balance de enfrentamientos directos

Eyüpspor vs. Istanbul Basaksehir: clasificaciones