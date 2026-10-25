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Martin Keown ha cuestionado las sorprendentes decisiones tácticas de Xabi Alonso tras la decepcionante derrota del Chelsea en casa por 0-2 ante el Tottenham. El exdefensa del Arsenal no entiende por qué el entrenador optó por jugar con un falso nueve en lugar de recurrir a un delantero experimentado del banquillo.

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El Tottenham logra una inusual victoria en Stamford Bridge

El Tottenham logró una poco habitual victoria por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge el sábado por la noche. Fue solo su segunda victoria liguera en ese estadio en 36 años. Un gol en propia puerta del portero suplente tras un saque de esquina adelantó a los visitantes. Después, Mathys Tel sentenció el partido con un brillante gol en una jugada individual que aseguró los tres puntos.

El Chelsea vivió una tarde desastrosa en todas las zonas del campo. Cole Palmer fue expulsado entre los dos goles del Tottenham, en un derbi londinense frustrante para los locales.

Keown cuestiona una extraña apuesta táctica

El entrenador del Chelsea, Alonso, decidió alinear a Morgan Rogers como falso nueve ante el Tottenham. La decisión llegó después de que Joao Pedro, delantero en buena forma, sufriera una lesión durante un entrenamiento entre semana. Keown, leyenda del Arsenal, criticó duramente ese planteamiento en Match of the Day de la BBC. A su juicio, el cambio táctico resultó completamente contraproducente y perjudicó la capacidad ofensiva del Chelsea.

«Me pareció extraño, me pareció extraño», dijo Keown sobre el once inicial. «No recuerdo que Morgan Rogers haya jugado nunca de delantero en el Aston Villa y hoy no me ha parecido que estuviera en absoluto a su mejor nivel».

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Welbeck tuvo que esperar en el banquillo

La decisión de situar a Rogers fuera de su posición llamó aún más la atención por los suplentes que Alonso tenía disponibles. El entrenador del Chelsea contaba en el banquillo con Danny Welbeck, un delantero con experiencia en la Premier League. Welbeck no entró hasta los últimos minutos, cuando los locales ya intentaban remontar. Keown admitió que no entendía en absoluto esa elección, dada la ausencia de un delantero natural sobre el terreno de juego.

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«Todos sabemos lo que Danny Welbeck puede ofrecer y aportar», añadió Keown. «Lo utilizaron al final del partido, pero no entiendo por qué no fue titular».

Al Chelsea le espera un duelo de copa crucial

Alonso debe levantar rápidamente el ánimo de su plantilla tras la dolorosa derrota en el derbi londinense. El Chelsea volverá a jugar el miércoles por la noche en un importante partido de copa. Se enfrentará al Liverpool en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. Será una oportunidad inmediata para recuperarse y reencontrarse con el gol.

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Mientras tanto, el Tottenham dispone de una semana completa para preparar su próximo reto. Volverá a jugar en la Premier League el próximo fin de semana ante el Crystal Palace, su rival londinense.