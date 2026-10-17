Expulsiones y minutos en inferioridad numérica: una diferencia abismal entre el Real Madrid y el Barcelona

La expulsión de Facundo Bernal, jugador del Real Betis, ante el Barcelona en el minuto 54, este sábado en la competición de LaLiga, volvió a poner el foco sobre una estadística relacionada con los periodos de superioridad e inferioridad numérica entre los 3 clubes más grandes del fútbol español durante la última década, que muestra que el equipo catalán ha jugado con un jugador más durante periodos mucho más prolongados que el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Bernal había recibido una tarjeta roja directa después de propinar un cabezazo a Lamine Yamal, en el partido que terminó con victoria del Barça (5-2), en la novena jornada de LaLiga.

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Según la cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas, el Barcelona ha jugado 1333 minutos con superioridad numérica sobre sus rivales durante la última década, frente a 471 minutos en inferioridad, lo que deja un saldo neto de 862 minutos a su favor.

Por su parte, el Real Madrid ha disputado 570 minutos con superioridad numérica, frente a 661 minutos en inferioridad, con un neto de -91 minutos, mientras que el Atlético de Madrid ha jugado 499 minutos con un jugador más y 829 minutos con uno menos, con un neto de -330 minutos.

En cuanto a las tarjetas rojas, las mismas cifras apuntan a la expulsión de 30 jugadores del Barcelona frente a 55 de sus rivales, con una diferencia positiva de 25 casos a favor del equipo catalán.

En el caso del Real Madrid, fueron expulsados 35 jugadores de sus filas frente a 38 de sus rivales, con una diferencia positiva de 3 casos, mientras que en el Atlético de Madrid fueron expulsados 45 jugadores frente a 29 de los equipos rivales, con una diferencia negativa de 16 casos.

La estadística se limita a las expulsiones de jugadores que se encontraban sobre el césped, sin contabilizar las tarjetas rojas dirigidas a los suplentes.







