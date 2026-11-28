Compartir Sigue a GOAL en Google

El empate sin goles se impuso en el duelo entre el Bayern de Múnich y su anfitrión, el Hamburgo, este sábado en el Volksparkstadion, correspondiente a la undécima jornada de la Bundesliga, en un partido marcado por la expulsión de Joshua Kimmich y la lesión de Konrad Laimer.

Anuncios

El gigante bávaro no logró ganar por tercer partido consecutivo, tras empatar con el Colonia (1-1) en la Bundesliga y caer ante el Lille francés (2-1) en la Liga de Campeones, en medio de numerosas bajas, sobre todo en ataque.

Lee también

El nuevo Congreso amenaza el trono de Infantino: ¿se aliarán los demócratas con los europeos para derribarlo?

Guardiola lo confirma: «No volveré al Barcelona» y esta es la diferencia entre España y Alemania

Con este resultado, el Bayern suma 23 puntos y ocupa la segunda posición de la clasificación de la Bundesliga, a un punto del líder, el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos y mañana domingo recibe al Bayer Leverkusen en el Signal Iduna Park.

Por su parte, el Hamburgo suma 13 puntos y ocupa la duodécima posición en la Bundesliga.

Anuncios Anuncios

El Bayern comenzó el partido con una presión y una posesión evidentes y forzó el primer saque de esquina en el minuto 3, antes de que el joven francés Noah Kodjo Evora probara suerte con un potente disparo en el minuto 9 que pasó junto al poste y se estrelló en la red exterior.

Related Topics

En el minuto 14, Kimmich combinó con Karl antes de que el balón llegara a Tom Bischof, cuyo disparo fue bloqueado por la defensa del Hamburgo.

El equipo local intentó inquietar la portería del Bayern al contragolpe, pero Patson Daka no logró alcanzar un pase de Oscar Grønbæk en el minuto 17.

Anuncios

El Bayern siguió dominando la posesión, pero la defensa del Hamburgo consiguió mantenerlo alejado del área, y el conjunto bávaro recurrió en gran medida a los disparos desde fuera.

Al llegar al minuto 30, el Bayern había realizado 8 disparos, solo uno de ellos entre los tres palos, frente a los escasos intentos del Hamburgo.

Anuncios

En el minuto 35 llegó una nueva ocasión de Kimmich: tras lanzar una falta que llegó a Jonathan Tah, el balón volvió al capitán del Bayern, que disparó con la izquierda desde fuera del área, pero Daniel Bornauw detuvo el intento.

Expulsión de Kimmich

El Bayern recibió un duro golpe en el minuto 44, cuando el árbitro Bastian Dankert mostró la tarjeta roja directa a Kimmich, tras revisar el VAR, por tirar del pelo al jugador del Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit después de recibir un empujón de este.

Anuncios

Antes del descanso, el portero bávaro Jonas Urbig detuvo un potente disparo de Grønbæk en el primer minuto del tiempo añadido.

Al inicio de la segunda parte, el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, realizó su primer cambio con la entrada de Luis Díaz, que regresaba de una lesión, en lugar de Bara Ndiaye, en un intento por mantener la eficacia ofensiva pese a la inferioridad numérica.

Anuncios

El Hamburgo estuvo a punto de aprovechar la superioridad numérica en el minuto 49, cuando Bornauw se elevó para rematar un saque de esquina a portería, pero Urbig lo detuvo, mientras que Bischof disparó desde fuera del área en el minuto 51 un balón que se marchó por encima del larguero.

Nueva lesión

En el minuto 53, Kompany retiró al joven alemán Lennart Karl y dio entrada en su lugar al austriaco Konrad Laimer.

Anuncios

El Bayern intentó seguir controlando el balón pese a jugar con diez, y una de sus acciones llegó a Luis Díaz en el minuto 60, pero la defensa del Hamburgo logró bloquear su disparo.

Según las estadísticas de goles esperados publicadas por la web oficial de la Bundesliga en el minuto 67, el Hamburgo superaba al Bayern en este indicador por 0,65 frente a 0,45, pese a que el conjunto bávaro había dominado la posesión durante largos periodos.

Anuncios

En el minuto 87 se agravó la crisis de lesiones del conjunto bávaro, cuando Laimer se retiró lesionado y Nathaniel Brown ocupó su lugar, antes de que el partido terminara con un nuevo tropiezo del vigente campeón.