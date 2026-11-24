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El Manchester United ha recibido una buena noticia tras prosperar su recurso contra la tarjeta roja mostrada a Leny Yoro durante la dura derrota en Anfield. La Federación Inglesa confirmó el martes que la sanción del joven defensa ha quedado anulada por completo al aceptar que fue expulsado injustamente.

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Anulada la roja al joven defensa del United

La Federación Inglesa ha confirmado oficialmente que Yoro no recibirá ninguna otra sanción tras su expulsión en la derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool. El central francés vio la roja a los seis minutos por una entrada sobre Alexander Isak que, en ese momento, se consideró que había impedido una ocasión manifiesta de gol.

Sin embargo, después de que el United presentara un recurso formal, una comisión reguladora independiente revisó las imágenes y determinó que el árbitro se había equivocado al expulsar al adolescente.

En un comunicado publicado el martes, el Manchester United confirmó la buena noticia para su fichaje de verano. «La sanción de un partido a Leny Yoro ha sido anulada tras prosperar el recurso por expulsión injusta. El jugador del Manchester United fue expulsado por impedir una ocasión manifiesta de gol durante el partido de Premier League contra el Liverpool del domingo 22 de noviembre.

Los argumentos escritos de la comisión reguladora independiente para justificar su decisión se publicarán próximamente», señaló el club al difundir la comunicación oficial de la Federación Inglesa. La decisión significa que el jugador de 19 años ya está disponible para el partido del sábado a las 15:00 GMT contra el Brentford en Old Trafford.

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Pochettino defiende a su jugador

El entrenador del United, Mauricio Pochettino, criticó abiertamente la actuación arbitral nada más terminar el partido en Anfield. Al recordar la jugada que cambió el rumbo del encuentro, el exentrenador del Chelsea defendió al joven francés: «El balón iba hacia el portero. Creo que, si revisas el VAR en esa jugada, puedes ver, como vemos ahora en las imágenes, que él [Leny Yoro] nunca tuvo intención de entrar en contacto con [Alexander] Isak».

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«El delantero vio que el balón iba hacia el portero, frenó un poco su carrera y se dejó caer. No voy a cambiar lo que pasó y siempre es importante ser respetuoso. Al mismo tiempo, tengo que defender a mi club y decir lo que pienso. Creo que cualquiera que juegue al fútbol puede ver que esa jugada claramente no era tarjeta roja», añadió.

Una tarde dolorosa en Anfield

Getty Images

Pese a que el recurso ha prosperado, la goleada por 4-0 sigue pesando mucho en el ánimo de la plantilla. Pochettino admitió que el ambiente en el vestuario era muy sombrío después del partido, especialmente por el golpe que supuso la temprana expulsión.

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«Muy, muy doloroso. Estamos muy decepcionados. No te imaginas empezar aquí, en la Premier League, en esta situación. El problema es que el partido cambió por completo a los seis minutos. Ahora podemos hablar y explicarlo todo, pero el daño ya está hecho. Es muy doloroso. Los jugadores sienten el dolor de una situación así. Les dije que tenían que mantener la calma y que lo que ocurrió fue completamente injusto», declaró Pochettino ante los medios después del encuentro.

Exige un mejor nivel

Aunque el entrenador no tardó en señalar los errores arbitrales, también insistió en que los jugadores deben asumir su parte de responsabilidad en el desplome del equipo. Subrayó la necesidad de aumentar la concentración y tomar mejores decisiones sobre el terreno de juego, independientemente de las circunstancias.

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«También tenemos que aceptar que debemos estar más concentrados, tomar mejores decisiones en el campo y mejorar mucho. Tenemos que ser autocríticos, pero al mismo tiempo debemos señalar algunas situaciones que ocurrieron durante el partido y con las que no estamos contentos. No vamos a eludir nuestra responsabilidad. Tenemos que mejorar y gestionar mejor las situaciones», añadió el entrenador. Con Yoro ya habilitado para regresar, el United espera mostrar más serenidad defensiva en su próximo partido en el Teatro de los Sueños.

¿Qué le espera al Manchester United?

Getty Images

Tras la dura derrota ante el Liverpool, el Manchester United afrontará el miércoles una exigente prueba en la Champions League: viajará a Portugal para medirse al Sporting CP. Después volverá a centrarse en la competición nacional. El Brentford visitará Old Trafford el sábado y el United tratará de rehacerse tras el decepcionante resultado.