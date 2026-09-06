El expediente de organización del Mundial 2030, que reúne a Marruecos con España y Portugal, genera un estado de controversia en la ciudad de Ceuta, después de que varios aficionados del Atlético Ceuta expresaran su rechazo a la celebración del torneo en asociación con Marruecos, en medio de las crecientes tensiones entre la ciudad y la parte marroquí a causa del expediente de la inmigración y las fronteras.

El diario español "Marca" recogió declaraciones de varios aficionados de Ceuta, durante su asistencia al partido del equipo ante el Celta Fortuna, en las que expresaron su enfado por la participación de Marruecos en la organización del Mundial, llegando algunos de ellos a reclamar su exclusión total del expediente de organización.

Uno de los jóvenes aficionados dijo, según "Marca": "Yo los echaría, no merecen organizar el Mundial. Si la gente abandona su país, no pueden organizar el Mundial; quien no sea partícipe de nuestro bienestar no puede organizar el Mundial con nosotros".

Y otro aficionado añadió: "Yo echaría a Marruecos del expediente de organización, no entiendo cómo puede haber alguna duda; el Mundial debe ser para España y Portugal, Marruecos no, y ni siquiera debería participar en el Mundial".

Estas declaraciones llegan en un momento muy delicado para Ceuta, tras una de las mayores crisis migratorias que ha vivido la ciudad en los últimos años, cuando entraron enormes cantidades de inmigrantes desde la parte marroquí durante los días 30 y 31 de julio pasado.

Según informes españoles, el número de personas que llegaron a Ceuta durante aquella crisis superó las 70.000, en medio de un estado de caos y una gran presión sobre las fronteras.

Las posturas de los aficionados de Ceuta no se limitaron a reclamar la exclusión de Marruecos de la organización del torneo, ya que uno de los aficionados llegó a una postura más contundente, al decir: "Si yo estuviera en el lugar de España, no jugaría el Mundial, y que la FIFA decida qué haría si la campeona del mundo dijera que no va a participar".

Está previsto que España, Portugal y Marruecos organicen el Mundial 2030, en una edición histórica cuyos eventos se extienden a más de un continente, con la celebración de partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay con motivo del centenario del inicio del torneo.

Lee también:

Antes de secuestrar a Mbappé: frustran un peligroso plan criminal en Francia