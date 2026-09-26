El cuerpo técnico de la selección de Argelia decidió apartar a Rayan Aït-Nouri de la actual concentración, tras un incidente que evidenció tensión entre el lateral izquierdo y el cuerpo técnico durante el partido ante Zambia, disputado ayer viernes y que terminó con victoria de la selección argelina (3-1).

Aït-Nouri, jugador del Manchester City, se había negado a acatar las instrucciones del cuerpo técnico tras un fuerte cruce de palabras, después de que se preparaba para entrar como suplente antes de que se cambiara la decisión sobre su ingreso a raíz del segundo gol de Argelia.

Nouri, de 25 años, había comenzado el encuentro en el banquillo, en medio de su limitada participación con el Manchester City desde el inicio de la temporada, ya que solo ha disputado dos partidos con su equipo.

Tras el segundo gol de Argelia, el jugador regresó al banquillo antes de que se le pidiera reanudar el calentamiento de nuevo, pero no respondió a las instrucciones, lo que llevó a que la situación se agravara con el cuerpo técnico.

Aït-Nouri no participó en el partido, antes de que el seleccionador nacional Ibrahim Hamdani decidiera apartarlo de la concentración y devolverlo a su club, el Manchester City.

La Federación Argelina de Fútbol señaló en un comunicado: "El seleccionador nacional, el señor Ibrahim Hamdani, decidió este sábado prescindir de Rayan Aït-Nouri en la actual concentración de la selección nacional. De este modo, el internacional argelino se incorporará a su club, el Manchester City".