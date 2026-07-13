Expulsado por un delito sexual, murió de forma repentina. Conmoción en los Países Bajos por la muerte de De Brink

La Federación Holandesa de Fútbol anunció este lunes el fallecimiento del árbitro internacional Rob De Brink, de 38 años, expresando conmoción y pesar sin revelar las causas de la muerte.

Su muerte llega semanas después de que fuera apartado del arbitraje del Mundial 2026 tras ser detenido en el Reino Unido por presunta agresión sexual a un adolescente, un caso que generó gran polémica en el fútbol.

Formaba parte de la lista inicial de árbitros para el Mundial de este verano hasta que su carrera se truncó tras su detención como sospechoso de abuso sexual contra un adolescente en Gran Bretaña.

Aunque el caso se archivó, la FIFA lo eliminó de la lista de árbitros del Mundial como medida de precaución.

En declaraciones previas, De Brink había manifestado su pesar por la acusación, afirmando que se sentía «muy triste por haber sido acusado injustamente» y «decepcionado» por perderse el mayor evento futbolístico.

La Federación Holandesa de Fútbol no se ha pronunciado sobre las causas del deceso ni sobre una posible relación con la presión sufrida.

De Brink era uno de los árbitros emergentes más destacados de Europa, con una sólida trayectoria en partidos internacionales.