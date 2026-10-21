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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Expulsado del grupo de WhatsApp: Courtois revela los entresijos de la humillación en la selección de Bélgica

T. Courtois
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El aislamiento del portero gigante

En un suceso insólito que revela la magnitud de la ruptura a la que ha llegado dentro de la selección belga, el gigantesco portero Thibaut Courtois hizo estallar una sorpresa estrepitosa al anunciar que fue expulsado de hecho del grupo privado de los jugadores de la selección en la aplicación "WhatsApp".

Courtois es considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, y su legendaria trayectoria con el Real Madrid es la mejor prueba de ello, pero, por el contrario, no ha logrado repetir el mismo éxito con la camiseta de Bélgica, donde ha vivido largos periodos de altibajos y enfrentamientos.

Tras la célebre crisis que surgió entre él y el exentrenador Domenico Tedesco, que lo llevó a alejarse, el portero del Real Madrid no se retiró definitivamente del fútbol internacional, pero anunció una decisión contundente después del Mundial: que no volvería a participar en la Liga de Naciones de la UEFA salvo en caso de máxima emergencia, si el nuevo entrenador se viera obligado a convocarlo a causa de las lesiones.

Courtois dijo, en una entrevista con la plataforma DAZN y recogida por "Mundo Deportivo": "Me expulsaron del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo está destinado al intercambio de información, como los horarios de los entrenamientos. Me llegan algunos mensajes de vez en cuando, pero no muchos".

Y a pesar de la amargura de la confesión, Courtois se mostró reconciliado consigo mismo y coherente con las consecuencias de su decisión, consciente de que esta pudo haberle costado su puesto como portero titular de la selección de Bélgica.

Y añadió con un tono lleno de respeto hacia la nueva etapa: "Todos quedaron completamente satisfechos tras el primer campamento de entrenamiento con Van Bommel. El equipo va por el buen camino, y también el entrenador. Este equipo tiene un futuro brillante".

Courtois lanzó un mensaje contundente que niega el calificativo de soberbia que lo persiguió durante mucho tiempo, asegurando que nunca actuó con la lógica de la única estrella, cuando dijo: "Nunca me incorporé a la selección nacional dando por supuesto que jugaría automáticamente".

Courtois concluyó sus declaraciones diciendo: "Conozco mis capacidades y sé que puedo ser un jugador importante para el equipo. Si el entrenador prefiere a Lammens, Vandevoordt o Penders, no pasa nada. El asunto no me molesta en absoluto".


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