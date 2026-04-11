Exportero del Liverpool: Ronaldo perjudicará a Portugal en el Mundial... al contrario que Messi

El exguardameta del Liverpool y compatriota de Cristiano Ronaldo, ahora capitán del Al-Nassr, ha criticado al delantero, alegando que perjudicaría a la selección lusa en el Mundial de 2026 si participara.

Ronaldo, que podría disputar su último Mundial en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, encabeza el Grupo 11 con Portugal frente a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Sin embargo, el estadounidense Brad Friedel, exguardameta de Liverpool y Tottenham, cree que su presencia perjudicará a la selección lusa, a diferencia de lo que ocurre con el argentino Lionel Messi, capitán del Inter de Miami.

“Todos los jugadores deben retirarse en algún momento, y eso incluye a Ronaldo”, afirmó Friedel en declaraciones al diario portugués “A Bola”.

Y añadió: «Ronaldo parece estar en buena forma física, pero su estilo de juego ha cambiado y puede llegar un momento en que un jugador concreto resulte perjudicial para el equipo en términos colectivos».

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Sin embargo, reconoció que no es un jugador que se pueda dejar en el banquillo, pues su ausencia acapararía todos los titulares.

Y añadió: «Doy gracias por no tener que tomar esa decisión, pues ambos están en declive».

Y añadió: «Messi sigue jugando mucho en el Inter de Miami y puede ayudar a Argentina porque es Messi. Pero el Ronaldo de hoy, sobre todo cuando el equipo necesita defender, no aporta mucho».

Y agregó: «Eres el entrenador: ¿jugarías contra las mejores selecciones defendiendo con diez? Es complicado».

Y concluyó: «Lo bueno de Messi es que nunca ha defendido; los equipos siempre se han construido para que él se moviera libremente por el campo, así ha sido siempre».