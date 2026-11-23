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El plan abandonado de Gianni Infantino para vender una participación en el Mundial habría cedido los derechos comerciales de la FIFA a una nueva empresa con ánimo de lucro durante un máximo de 96 años, según documentos filtrados. La operación, liderada por Thrive Capital, la firma de Joshua Kushner, también incluía un cuantioso fondo de bonificaciones para sus directivos y la posibilidad de salir a bolsa, pero la FIFA asegura que Infantino no se habría beneficiado.

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Documentos revelan un plan para ceder el negocio del Mundial durante 96 años

El fallido plan FIFA Forward Enterprise (FFE) de Infantino habría cedido los derechos comerciales de los torneos de la FIFA a una nueva empresa durante un máximo de 96 años. Según documentos a los que ha tenido acceso The Guardian, una evaluación interna de riesgos de la FIFA fechada el 17 de julio detallaba el alcance del acuerdo. Se elaboró días antes de la final del Mundial de 2026.

«Este acuerdo contempla que la FIFA cree una filial con ánimo de lucro a la que se transferirían todos los derechos comerciales de los eventos de la FIFA para su explotación comercial durante los próximos 96 años», señalaba el documento. El contrato se habría articulado en periodos de licencia sucesivos de 12 años.

Bonificaciones, indemnización por ruptura y posible salida a bolsa

La propuesta estaba liderada por Thrive Capital, fundada por Kushner, cuyo hermano Jared es yerno de Donald Trump. Una hoja de términos reservaba hasta el cinco por ciento de las acciones de FFE para un fondo de bonificaciones destinado a sus directivos, que podría haber repartido hasta 50 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares añadidos a su valoración inicial de 20.000 millones de dólares.

Thrive también habría tenido derecho a una indemnización de 250 millones de dólares si la FIFA hubiera incumplido el acuerdo. The Times informó de que el consejo de administración habría podido promover una salida a bolsa ocho años después de la puesta en marcha de la empresa, con el presidente de la FIFA al frente del consejo.

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La FIFA niega que Infantino hubiera obtenido beneficios

La evaluación de riesgos indicaba que el departamento financiero de la FIFA «no conocía directamente los términos de la operación». Infantino abandonó el plan el 1 de agosto después de que la UEFA amenazara con un boicot, pero la FIFA insiste en que él no habría obtenido ningún beneficio.

«Para evitar cualquier duda, cualquier posible plan de incentivos para directivos estaba destinado exclusivamente a los miembros de la dirección de FFE, de la que no podían formar parte los responsables de la FIFA. Es habitual en estructuras propuestas de esta naturaleza», afirmó un portavoz de la FIFA. «Los dirigentes de la FIFA solo habrían ocupado puestos destacados en el consejo de administración, lo que no habría supuesto ninguna remuneración adicional».

Infantino sigue siendo favorito pese al nuevo escrutinio

La FIFA ha invitado a los miembros de su Consejo a examinar los archivos en Zúrich, mientras que la UEFA intenta obtener documentos a través de los tribunales estadounidenses. Infantino sigue siendo el favorito para lograr un cuarto mandato en Rabat el próximo mes de marzo, pese a la candidatura de Philippe Diallo a la presidencia de la FIFA, respaldada por la UEFA .