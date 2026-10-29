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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha convocado a 26 jugadores para los amistosos internacionales de noviembre en Singapur contra Japón y el país anfitrión. El técnico italiano expuso su plan para acelerar la llegada de una nueva generación sin dejar de mantener un núcleo sólido.

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Ancelotti anuncia la última convocatoria de Brasil de 2026

Carlo Ancelotti presentó oficialmente en la sede de la CBF, en Río de Janeiro, una convocatoria de 26 jugadores de Brasil para sus últimos partidos internacionales de 2026. La selección brasileña viajará al sudeste asiático para enfrentarse a Japón el 14 de noviembre, antes de jugar contra la anfitriona Singapur el 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur.

La lista incluye a 15 jugadores menores de 23 años y a nueve que cumplen los requisitos para ser convocados para los Juegos Olímpicos.

Los partidos supondrán el primer reencuentro de Brasil con Japón desde su enfrentamiento en el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Ancelotti explica su estrategia de renovación generacional

Durante la rueda de prensa en la que anunció la convocatoria, Ancelotti explicó su intención de dar un nuevo impulso a la selección. «Estamos en un momento en el que, más que centrarnos en la calidad del rival, debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer, en el proyecto de renovación del equipo, en buscar una nueva generación», afirmó Ancelotti.

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«Es una convocatoria muy equilibrada, muy joven... Es un equipo muy orientado al futuro».

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«Tenemos que renovarnos jugando bien, dando lo mejor de nosotros para lograr el único objetivo, que es ganar el partido, y al mismo tiempo seguir de cerca la progresión de estos jóvenes jugadores», añadió.

Lista completa de convocados de Brasil para los amistosos en Singapur

La convocatoria de 26 jugadores de Ancelotti combina grandes estrellas mundiales con jóvenes promesas en todas las posiciones:

Porteros: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba). Defensas: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Mónaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Mónaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma). Centrocampistas: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Brasil traza su hoja de ruta hacia la Copa América de 2028

Los próximos amistosos corresponden a la octava convocatoria de Ancelotti como seleccionador de Brasil, mientras prepara los futuros compromisos del equipo.

El cuerpo técnico seguirá la evolución individual de los jugadores antes de los partidos oficiales de clasificación para el Mundial.

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El equipo de Ancelotti se reunirá en Singapur a principios del próximo mes.