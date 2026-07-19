Explosión en la selección francesa: una estrella mundial se enzarza en una discusión pública con Didier Deschamps y es sustituido de inmediato

La despedida de Didier Deschamps al frente de Francia no fue como se esperaba: perdió 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial y volvió a enfrentarse públicamente con Rayan Cherki.

Un vídeo muestra cómo, durante la pausa de hidratación del primer tiempo —cuando Francia perdía 0-2—, el técnico discutió con el centrocampista.

Según la prensa francesa, el jugador mostró su descontento y, al recibir indicaciones, respondió con un gesto de desprecio y se negó a escuchar al técnico.

Al descanso, con 0-4 en contra, Deschamps lo sustituyó junto a otros tres jugadores.

Frustrado, Cherki se sentó en el banquillo y vio el resto del partido con resignación. En la segunda pausa de hidratación se le vio encogido junto al banquillo mientras Francia buscaba una remontada improbable.

No es el primer roce: tras la victoria 3-0 ante Suecia ya se vio al jugador ignorar al técnico. La falta de minutos alimenta la frustración de Cherki.

Pese a ello, Deschamps evitó criticar al jugador ante la prensa internacional: «Fue culpa mía. Debería haber tomado decisiones desde el principio; quizá así habrían salido mejor. A todos se nos juzga por nuestras actuaciones, pero a los jugadores también por su carácter… Nunca señalaré con el dedo», declaró el seleccionador saliente.