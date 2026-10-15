Así lo informa el diario Bild. El contrato del extremo con el BVB, en realidad, seguía vigente hasta 2027. En los últimos meses de la temporada pasada, los responsables del BVB, tras dudar inicialmente, intentaron adelantar la renovación del futbolista de 24 años. Sin embargo, este dejó claro que abandonaría el club el próximo año. Entonces, el Dortmund negoció con el FC Barcelona, que finalmente pagó 22 millones de euros por el traspaso de Adeyemi.

Según la información, la sucesión de acontecimientos genera ahora malestar en el BVB. Adeyemi está brillando hasta ahora en el Barcelona y, en diez partidos oficiales, ya suma siete participaciones directas en goles. Por eso, en el Dortmund consideran que no se equivocaron al querer renovar al atacante.

De cara al futuro, el BVB quiere abordar las renovaciones aún antes para poder planificar con mayor seguridad. Por ello, ahora se centra en tres jugadores vinculados al club hasta 2028: Gregor Kobel, Waldemar Anton y Julian Ryerson. Supuestamente, el Borussia Dortmund quiere renovar cuanto antes a los tres jugadores importantes para evitar largas conversaciones y negociaciones como las del caso Adeyemi.

¿Qué posibilidades tiene el BVB de cerrar pronto las renovaciones?

Según la información, las conversaciones más sencillas serían las de Waldemar Anton. El central se ha consolidado en el Dortmund como compañero de Nico Schlotterbeck y dirige la defensa cuando este se ausenta por lesión. Además, está previsto hablar en noviembre con Ryerson, por quien periódicamente surge interés desde Inglaterra que podría frenarse rápidamente con una renovación.

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El diario Bild también considera buenas las posibilidades de que Gregor Kobel vuelva a firmar. El portero solo podría tener dudas si quedara libre un puesto para él en la portería de un club de primer nivel. Hasta ahora no ha sido así, por lo que el futbolista de 28 años también podría renovar pronto más allá de 2028.