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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha convocado a 26 jugadores para los amistosos internacionales de noviembre en Singapur contra Japón y el país anfitrión. El técnico italiano expuso su plan para acelerar la incorporación de una nueva generación sin perder una base sólida.

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Ancelotti anuncia la última convocatoria de Brasil de 2026

Carlo Ancelotti presentó oficialmente en la sede de la CBF, en Río de Janeiro, una convocatoria de 26 jugadores de Brasil para los últimos compromisos internacionales de 2026. La selección brasileña viajará al sudeste asiático para enfrentarse a Japón el 14 de noviembre, antes de jugar contra la anfitriona Singapur el 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur.

La lista incluye a 15 jugadores menores de 23 años y a nueve que cumplen los requisitos para ser seleccionados para los Juegos Olímpicos.

Estos partidos supondrán el primer reencuentro de Brasil con Japón desde su enfrentamiento en el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Ancelotti detalla su estrategia de renovación generacional

En la rueda de prensa en la que anunció la convocatoria, Ancelotti explicó su intención de crear una nueva dinámica en la selección. «Estamos en un periodo en el que, más que centrarnos en la calidad del rival, tenemos que centrarnos en lo que debemos hacer, en el proyecto de renovación del equipo, en buscar una nueva generación», afirmó Ancelotti.

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«Es una plantilla muy equilibrada, muy joven... Es un equipo muy centrado en el futuro».

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«Tenemos que renovarnos jugando bien, dando lo mejor de nosotros para lograr el único objetivo, que es ganar el partido, y al mismo tiempo seguir la evolución de estos jóvenes jugadores», añadió.

Lista completa de convocados de Brasil para los amistosos en Singapur

La convocatoria de 26 jugadores de Ancelotti combina grandes estrellas del fútbol mundial con jóvenes prometedores en todas las posiciones:

Porteros: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba). Defensas: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Mónaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Mónaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome). Centrocampistas: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Brasil traza su hoja de ruta hacia la Copa América de 2028

Los próximos amistosos supondrán la octava convocatoria de Ancelotti como seleccionador de Brasil, mientras prepara al equipo para sus futuros compromisos.

El cuerpo técnico seguirá la evolución individual de los jugadores de cara a los partidos oficiales de clasificación para el Mundial.

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El equipo de Ancelotti se concentrará en Singapur a principios del próximo mes.