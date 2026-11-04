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Michael Carrick pareció mantener un acalorado intercambio de palabras con Matheus Cunha tras la espectacular remontada del Manchester United ante la Roma en la Champions League, en la noche del martes. Pese a que el delantero brasileño fue decisivo en la gran victoria en Old Trafford, se vio al entrenador del Manchester United indicarle que se dirigiera al túnel nada más sonar el pitido final.

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La exhibición agridulce de Cunha

El Manchester United tuvo un comienzo desastroso el martes: perdía por dos goles a los 17 minutos tras un tanto de Matias Soule y un penalti transformado por Donyell Malen. Bruno Fernandes impulsó la reacción en la segunda parte, también desde el punto de penalti, antes de que Cunha tomara las riendas con dos goles a bocajarro para sellar una remontada por 3-2 que puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar.

Sin embargo, la alegría desbordada del brasileño tuvo un coste. Cunha vio una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y saltar a la grada para celebrar su segundo gol. Después, una entrada a destiempo sobre Leonardo Balerdi le costó la segunda amarilla y la consiguiente expulsión.

Al sonar el pitido final, los jugadores del United se apresuraron a celebrar una victoria crucial. Sin embargo, la euforia se vio interrumpida por lo que pareció un tenso intercambio entre Carrick y Cunha. Se vio al entrenador ordenar con firmeza al autor del gol de la victoria que se dirigiera al túnel de vestuarios. Pese a la tensión aparente, Carrick intervino rápidamente para evitar que su delantero recibiera una sanción adicional, ya que el reglamento prohíbe expresamente que los jugadores expulsados regresen al terreno de juego después del partido.

«Por eso queremos que esté aquí»

Pese a la expulsión en los últimos minutos, Carrick evitó criticar duramente a su jugador clave. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del United destacó la contribución decisiva del delantero para aliviar la creciente presión en Old Trafford.

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«Me decepciona cómo acabó, pero, una vez más, eso demuestra lo mucho que le importa y lo que está dispuesto a hacer», explicó Carrick. «Cuando tiene esa mentalidad y está así de motivado, por eso queremos que esté aquí».

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Una pasión «demasiado brasileña»

Cunha habló sobre el caótico final en declaraciones a CBS Sports Golazo y atribuyó en tono jocoso sus celebraciones excesivas a ser «demasiado brasileño» y a mostrar pasión.

«Qué día tan mágico. Claro, salvo por la tarjeta roja», dijo. «Pero sí, todo lo que puedes aportar a este club y soñar siempre con formar parte de algo increíble. Y venir aquí y lograr esta remontada en un momento muy difícil de la temporada».

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Dispuesto a asumir el papel de jugador decisivo, añadió: «Hoy ha sido un día bendecido para mí. Siempre me digo que, si tengo que ser yo quien asuma la responsabilidad en los momentos difíciles, ahí estaré».

Una prueba crucial en la competición nacional

La expulsión de Cunha significa que se perderá el próximo partido del United en la Champions League, contra el Sporting el 25 de noviembre en Portugal. Sin embargo, su sanción solo se aplica a la competición europea.

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El brasileño sí podrá jugar en las competiciones nacionales y será una pieza clave cuando el equipo de Carrick reciba al Aston Villa en la Premier League el domingo. Con la dinámica por fin a su favor, será fundamental para el Manchester United lograr otro resultado positivo antes del próximo parón de dos semanas por los compromisos internacionales.