El objetivo principal de este «experimento mental» sería, por tanto, que el sucesor de Julian Nagelsmann pueda ver directamente en los entrenamientos, junto a sus asistentes, a tantos jugadores como sea posible. El próximo parón de selecciones durará dos semanas, y Alemania disputará en ese tiempo un total de cuatro partidos de la Nations League.

Con el inicio de la concentración en el DFB-Campus de Fráncfort del Meno, así como en la preparación en Herzogenaurach, el exentrenador del BVB tiene formalmente las manos libres. Las directrices de la UEFA solo entran en vigor en la víspera de cada día de partido: hasta exactamente las 23:59 debe presentarse ante la confederación continental una lista vinculante de 23 jugadores, entre ellos obligatoriamente tres porteros.

Dado que los jugadores que queden fuera de esa lista de 23 no están autorizados a jugar al día siguiente, pero la convocatoria puede modificarse libremente de un partido a otro, el plan XXL puede salir adelante.

La idea de Klopp sería hacer un cambio a gran escala en la plantilla tras el segundo partido, el 27 de septiembre en Augsburgo contra Grecia. Después, hasta el 4 de octubre, aún quedan otros dos encuentros contra Serbia (1 de octubre), así como la vuelta ante los griegos.

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¿Qué tamaño podría tener la primera convocatoria de Jürgen Klopp como seleccionador?

Según informaciones coincidentes de Sky y Sportschau, al menos una plantilla de entrenamiento claramente más amplia ya es un hecho decidido: al final podrían ser hasta 40 jugadores. Cuántos profesionales acabará convocando finalmente el nuevo seleccionador, en cambio, aún no está decidido de forma definitiva, de acuerdo con esas informaciones.

«Quien pise el acelerador, se divertirá mucho conmigo», dijo el nuevo seleccionador en su presentación en julio. Al hacerlo, también abrió la puerta a muchos jugadores nuevos. «Tengo muchísimas ideas. Todo el que tenga derecho a jugar con la selección nacional debería esforzarse. Es un nuevo comienzo. Habrá jugadores que tendrán una oportunidad y que ni siquiera cuentan todavía con ello».

Según declaró el propio Klopp, tiene 57 jugadores de campo en su primera lista. El próximo jueves llegará la primera convocatoria de Klopp.

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