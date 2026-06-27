Exjugador saudí: ¡Conseguir dos puntos en el Mundial es algo positivo!

Ahmed Ateef, exjugador estrella de la selección saudí, afirmó que el balance de «Los Verdes» en el Mundial 2026 no es sorpresivo y que obtener dos puntos en tres partidos es un resultado positivo dada la actual crisis técnica del equipo.

El equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder con España, sumando solo dos puntos y recibiendo fuertes críticas.

En el programa «Dourina Ghir» afirmó: «Esto es lo máximo que podemos dar, y considero que salir con dos puntos es algo positivo, ya que también podríamos haber perdido contra Uruguay y Cabo Verde, por lo que debemos afrontar la realidad tal y como es».

Añadió que la situación de la selección no es nueva: «los Verdes» llevan años sin competir en torneos importantes y han perdido todos los títulos, incluso la Copa del Golfo, lo que muestra el retroceso del fútbol saudí.

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El exjugador de «Los Verdes» apuntó que el verdadero problema está en la preparación y la base, y subrayó que hay que revisar todo el sistema: «El libro se lee por el título: todo es un error tras otro, y vamos por un camino oscuro. No hay problema en perder, pero debe haber un esquema técnico claro sobre el terreno de juego».

Y añadió: «Si no podemos ganar a Indonesia, ¿cómo vamos a medirnos con España y otras potencias?».

Finalmente, Atif se preguntó dónde están los talentos capaces de marcar la diferencia. «¿Dónde están los talentos? No es lógico que el fútbol saudí carezca de uno o dos jugadores capaces de liderar la selección en el futuro», y exigió revisar los mecanismos de desarrollo de los futbolistas para recuperar la competitividad de cara a las próximas competiciones.