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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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Exjugador del Real Madrid: nunca olvidaré las palabras ofensivas de Mourinho en el vestuario

J. Mourinho
Real Madrid
B. Mayoral
Getafe
Portugal
España

Borja Mayoral dispara contra el entrenador del Merengue

Borja Mayoral abrió fuego contra su exentrenador José Mourinho, asegurando que al portugués no le gusta perder y que hizo declaraciones inapropiadas dentro del vestuario que no le gustaron ni a él ni a sus compañeros.

Las declaraciones del actual delantero del Getafe llegaron durante una entrevista con el diario español "Marca", en la que recordó su etapa a las órdenes de Mourinho en el Real Madrid.

Pese a su corta edad, Mayoral tuvo la oportunidad de entrenar bajo la dirección de técnicos de la talla de Zinedine Zidane y José Mourinho, y aseguró que aprendió mucho del entrenador portugués, aunque no ocultó su malestar por algunas de sus actitudes.

Mayoral dijo: "Lo que más me gustó de Mourinho fueron sus sesiones de entrenamiento, eran muy competitivas y divertidas, y aunque mi situación no era la ideal, disfruté trabajando con él".

Y añadió: "Con el tiempo también me sorprendió, a través de sus conversaciones conmigo y de lo que me decía antes de algunos partidos, sentí que valoraba mi trabajo. Recuerdo que una vez me dijo que merecía jugar antes, y me elogió mucho en una rueda de prensa, eso no lo olvidaré nunca". 

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Continuó: "Era muy cercano y hablaba mucho con los españoles como Gonzalo Villar y Carles Pérez sobre su etapa en el Real Madrid, y como soy curioso por naturaleza, aproveché la ocasión para preguntarle mucho sobre aquella época".

Sobre el aspecto negativo, Mayoral concluyó: "Lo que más me molesta de Mourinho es que no acepta la derrota, hizo malas declaraciones dentro del vestuario que no me gustaron, no iban dirigidas solo a mí sino también a mis compañeros. Entiendo que es una persona muy competitiva y que todos podemos decir cosas en un momento de enfado, pero el respeto siempre debe estar por delante".

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